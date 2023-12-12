مساعدة مسنة على التصويت خارج لجنة في شبرا الخيمة (فيديو)

الانتخابات الرئاسية 2024، ساعد رئيس لجنة انتخابية في شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، سيدة مسنة تجلس على كرسي متحرك، للتصويت خارج الفصل المدرسي المخصص للجنة، رأفة بحالتها الصحية.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد، مساعدة رؤساء اللجان لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على التصويت وإتمام إجراءات الانتخاب خارج الفصول المدرسية المخصصة للجان الانتخابية، رأفة بحالتهم الصحية.

التصويت في شبرا الخيمة

وظهر الأطفال بقوة برفقة آبائهم وأمهاتهم خلال تواجدهم في اللجان الانتخابية في مدينة شبرا الخيمة، للتصويت على اختيار رئيس للبلاد.

Advertisements

وسيطرت حالة من السعادة على الأطفال بعد دخولهم لجنة التصويت برفقة آبائهم وأمهاتهم، ووضع الحبر الفسفوري في أيديهم.

كما واصل كبار السن والسيدات في مختلف أعمارهن، التوافد على المشاركة في المشهد الانتخابي، باللجان المختلفة في مدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية.

ومنذ أول أمس الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية، يشارك كبار السن والسيدات بقوة في المشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024، سواء في شبرا الخيمة أو مختلف لجان الجمهورية.

ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

تواصل جامعة القاهرة لليوم الثالث على التوالى مشاركة منتسبي الجامعة في مسيرات متتالية للتوجه إلى اللجان الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة 2024، تحت شعار "انزل شارك... مصر هي الأهم"، تحت الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة لنزول منتسبي جامعة القاهرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسة المصرية والتي بدأت الأحد 10 ديسمبر وتنتهي اليوم وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي تلقائية وطنية يواصل منتسبو جامعة القاهرة الاحتشاد والاصطفاف أمام مبني القبة متوجهين الى لجان الانتخابات المتعددة رافعين أعلام مصر في جو احتفالي ومظهر حضاري يعكس المظهر الحضاري للجامعة والتي تواصل لليوم الثالث علي التوالي تقديم كافة التسهيلات لتيسير وإتاحة مشاركة جميع منتسبيها للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم لممارسة حقوقهم بسهولة ويسر إيمانًا من الجامعة بدورهم المهم في تحديد مستقبل الوطن.

جدير بالذكر، انه انطلقت من جامعة القاهرة، على مدار يومي الأحد والإثنين مسيرات حاشدة للمشاركة الفعالة والإيجابية في ماراثون الانتخابات الرئاسية الحرة داخل مصر، شارك فيها منتسبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، بما يعكس حرص المجتمع الجامعي على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول والثاني تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروسبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

كما أدلى وزراء حكومة مصطفى مدبولي بأصواتهم منهم (التعليم، التعليم العالي، الصحة، التموين، العدل، الطيران المدني، التنمية المحلية).