شوقي ينهي الإجراءات الطبية لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية مع مسئولي «فيفا»

كأس العالم للأندية، قام الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس اللجنة الطبية، والمرافق لبعثة الفريق الأول بالسعودية، بإنهاء كافة الإجراءات الطبية التي طلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لبعثة الفريق، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي.

وحرص الدكتور محمد شوقي على التنسيق الكامل مع مسئولي الاتحاد الدولي، فيما يخص بعض الاشتراطات الخاصة بالنسبة للاعبي الفريق الأول، وكذلك الالتزامات الخاصة بالجهاز الطبي.

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وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري، ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وأكد المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية، أشاد بحفاوة الاستقبال من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وحرصهم على تذليل كافة العقبات أمام الفريق منذ وصوله مساء أمس الإثنين، وهو ما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما تحدث أمين صندوق النادي عن الدور الكبير الذي تقوم به القنصلية المصرية مع بعثة الأهلي، وهو أمر ليس بجديد عليهم، حيث حرص المستشار محمد رمضان نائب القنصل العام، وسعد جلال، والمستشار مصطفى حافظ، والمستشار ياسر علواني مساعدو القنصل المصري، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وأشار المهندس خالد مرتجي إلى أن هناك حالة تركيز كبيرة لدى لاعبي الأهلي والجهاز الفني، وهناك إصرار من جانبهم على تقديم مستوى مميز يليق بالنادي وتاريخه خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

وشدد مرتجي على أن مونديال الأندية سيكون نقطة الانطلاق لاستعادة المستوى المميز للفريق، وتحقيق المزيد من الألقاب خلال الموسم الجاري، خصوصًا أن جماهير الأهلي لا تقبل سوى بالوقوف على منصات التتويج.

تحرى اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية 2023 تجري جلسة تصوير رسمية للاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يحضر جميع لاعبي الأهلي وأعضاء الجهاز الفني جلسة التصوير بالزي الرسمي للفريق.

ويخوض الأهلي أول مران له بالسعودية في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية (الخامسة بتوقيت القاهرة)، على ملعب التدريب ٣ في مدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ووصلت بعثة الأهلي إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الإثنين، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وكان في استقبالها وفد القنصلية المصرية في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري، ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلند

و تسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الزي الخاص ببطولة كأس العالم للأندية من الشركة المسئولة عن توريد ملابس الفريق

ويخوض الأهلي أول مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

كأس العالم للأندية باليابان 2005

وحصد الأهلي المركز السادس والأخير في المشاركة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في البطولة التي أقيمت في اليابان، حيث خسر مباراتين الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف ثم أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية باليابان 2006

ونجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية اليابان 2008

وعاد الأهلي إلى المركز السادس والأخير مرة أخرى في ثالث مشاركاته بالمونديال في عام 2008 التي أقيمت في اليابان حيث خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكى برباعية مقابل هدفين ثم خسر أمام فريق ديلاند يونايتد الأسترالي بهدف نظيف.

كأس العالم للأندية باليابان 2012

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2012 وذلك في رابع مشاركاته بالمونديال حيث فاز على فريق هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام فريق كورنيانز البرازيلي بهدف نظيف وخسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

كأس العالم للأندية في المغرب 2013

وحصل الأهلى على المركز السادس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب في خامس مشاركته بالمونديال حيث خسر أمام فريق جرانيد الصيني بهدفين نظيفين ثم خسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

كأس العالم للأندية في قطر 2021

وحصد الأهلي المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2021، حيث فاز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وفاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

كأس العالم للأندية في الإمارات 2022

وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022 حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023 حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.