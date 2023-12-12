الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رياضة

الفروسية المصرية تقترب من حجز مقعدها في باريس 2024

نائل نصار ومحمد طاهر،
نائل نصار ومحمد طاهر، فيتو

الفروسية، اقترب اتحاد الفروسية المصري من حسم مقعد في منافسات الفردي في دورة الألعاب الأولمبية باريس من خلال الترتيب العالمي للاتحاد الدولي للفروسية. 

وشهدت الفترة الحالية اقتراب الثنائي نائل نصار ومحمد طاهر زيادة لاعبا منتخب مصر للفروسية من حسم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس بمقعد واحد من بين الثنائي وذلك وفقا للبرنامج الذي تم وضعه من اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب للمشاركة في البطولات العالمية في الفترة الحالية. 

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الفروسية تقترب من التأهل لأولمبياد باريس

ومن المنتظر أن تحسم مشاركات الثنائي نائل نصار ومحمد طاهر زيادة في البطولات القادمة المتأهل من بين الثنائي لدورة الألعاب الأولمبية باريس بناء على التصنيف العالمي وفقا للنقاط التي يحصل عليها الثنائي من المشاركات في البطولات خلال الفترة القادمة. 

وكان نائل نصار حقق ذهبية بطولة ثرمال الكندية للفروسية بعد منافسة مع أفضل فرسان العالم بينما حقق محمد طاهر زيادة الميدالية الفضية لمنافسات بطولة الرياض إحدى البطولات المصنفة عالميا بمشاركة الأبطال الأولمبيين والمصنفين عالميا. 

رئيس الفروسية يحفز اللاعبين

وحرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية على التواصل مع نائل نصار خلال مشاركته في بطولة كندا وبعد المشاركة في البطولة وتهنئته بالنتائج التي يحققها والتي تمنح اللاعب نقاط إضافية في الترتيب العالمي للاتحاد الدولي للفروسية. 

وتواجد المهندس هشام حطب في بطولة الرياض للفروسية والتي شهدت حصول محمد طاهر زيادة على الميدالية الفضية ليعود بعدها للقاهرة حيث تضاف نقاط البطولة أيضا للترتيب العالمي للفروسية. 

ويعمل مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب خلال الفترة الحالية على دعم الثنائي نائل نصار ومحمد طاهر زيادة والمشاركة في البطولات الدولية التي تساهم في الحصول على نقاط إضافية من أجل الحفاظ على الترتيب العالمي وضمان مقعد لمصر في دورة الألعاب الأولمبية باريس والذي اقترب الثنائي من حسمه خلال الفترة الحالية.

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الفروسية نائل نصار محمد طاهر زيادة هشام حطب اتحاد الفروسية

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