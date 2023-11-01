وزير الرياضة يُشيد بإنجازات الفروسية

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالإنجازات التاريخية للأبطال المصريين في الفروسية علي كافة المستويات والبطولات والمشاركات، وذلك في إتصال هاتفي بالمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للفروسية.



وتقدم الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة القلبية إلي رئيس اتحاد الفروسية بعد أن حقق الفارس نائل نصار نجم منتخبنا الوطنى للفروسية لقفز الموانع، والفوز بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى للفروسية، التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك محمد طاهر زيادة فارس منتخب مصر للفروسية انجاز تاريخي، بالحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجائزة الكبرى "كأس سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأكد وزير الشباب والرياضة المتابعة المستمرة مع للتعرف على البرامج والخطط والمعسكرات المحددة لإعداد اللاعبين للبطولات المقبلة، ومتابعة ذلك من خلال اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة العلمية العليا بالوزارة، ذلك فى سياق الحرص الحفاظ على المستوى الذى وصلت إليه الرياضة المصرية، واستدامة الإنجازات، مثمنًا على أداء اللاعبين، وحرصهم على تمثيل بلادهم بالشكل المشرف، وتكليل جهودهم بالفوز بالمراكز الأولى فى كافة المنافسات التى يخوضونها.



وزير الرياضة يُشيد بأداء لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي



أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 17 لاعب ولاعبة من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، في منافسات الثلاث بطولات لرفع الأثقال وهما البطولة العربية للكبار والشباب والناشئين، البطولة الأفريقية للكبار والشباب والناشئين، وبطولة كأس الأندية الأفريقية.



واستطاع لاعبو المشروع القومي تحقيق 105 ميدالية متنوعة، حيث حقق اللاعبون 18 ميدالية في منافسات اليوم الأول، و33 ميدالية في فعاليات اليوم الثاني، و20 ميدالية في منافسات اليوم الثالث، و34 ميدالية في اليوم الرابع والأخير، بالإضافة إلى حصولهم على لقب كأس الأندية الأفريقية.



أوضح وزير الشباب والرياضة أن تلك النتائج التي يحققها لاعبي المشروع القومي يومًا تلو الآخر بفضل دعم القيادة السياسية، وتُعد خطوة نحو تعزيز مكانة المشروع، وتبرهن علي نجاح المشروع باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية في تقديم أبطالًا رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، مشددًا علي المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب.



وأعرب صبحي عن إيمانه بأن لاعبي المشروع القومي للموهبة هم رموز الأمل والتحفيز للشباب المصري، ومن خلال دعم الشباب الرياضي وتوفير البنية التحتية المناسبة والبرامج التدريبية المتخصصة، ستستمر وزارة الشباب في خلق الفرص وتعزيز الطموحات الرياضية للأجيال القادمة، لافتًا إلي إلتزام الدولة المصرية بأن يكون الشباب الموهوب والأبطال الرياضيين هم مصدر فخر للدولة المصرية.

وطالب الوزير لاعبي المشروع القومي بالاستمرار في تحقيق المزيد من الميداليات والأرقام العالمية، ورفع علم مصر في المحافل الدولية، منوها إلى استمرار الوزارة في دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشيا مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تشهد العديد من الإنجازات، والرقي على مستوى مختلف القطاعات.

وقد جاءت قائمة لاعبو المشروع القومي الذين شاركوا في البطولات كالتالي:- “حلمي عبد الباري، نور الدين محمد، السيد محمد، عبد الرحمن حسين، بسمة رمضان، حبيبة سعد، حنين أحمد، ريناد محمد، رحمة أحمد، ميرنا محمد، نضال محمد، نورا عصام، ملك حسن، نعمة أحمد، عبير محمد، زينب عبد الحميد“.



يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة على مستوي جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين في عدد من الألعاب الفردية والجماعية.