الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عقارات

بالأسعار، تفاصيل طرح جديد لأراضي التخصيص الفوري

اراضى الاسكان، فيتو
اراضى الاسكان، فيتو

تواصل وزارة الاسكان طرح الأراضى الاستثمارية وفقًا لآلية التخصيص الفوري بالمدن الجديدة.

 

وتطرح بعدد من مدن الصعيد أراضى بأنشطة متنوعة، وتطرح بمدينة بني سويف الجديدة أرض تجاري إداري سكني بمساحة 836 متر بسعر 12710 جنيها وأرض نادي اجتماعي بمساحة 194675 متر بسعر 1980 جنيه وأرض نادي اجتماعي بمساحة 194675 متر بسعر 1980 جنيها.

 

كما تطرح بمدينة طيبة الجديدة أرضًا بمساحة 1200 متر بسعر 3915 جنيهًا بقيمة تصل لـ 4 ملايين جنيه، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 1143 متر بسعر 3000 جنيه للمتر بقيمة 3 ملايين جنيه.

 

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ويتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري   (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة إلي (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) علي أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6  أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن مدة ثلاث أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط  بالإضافة الى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

 

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح قطع الأراضي المقترحة للاستثمار بنظام التخصيص الفورى لشهر ديسمبر الجاري بالمدينة وفقًا للاشتراطات، على أن يتم التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يوم ٢٠٢٣/١٢/١٥.

 

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، أن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لشهر ديسمبر الجاري بمساحات مختلفة، وبأنشطة طبية وتجارية وسكنية وحضانة.

 

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمركز فرعي  4  بالحي السادس، بمساحة (٢٧٨٧م) بنشاط " طبي " بسعر تقديري ١٧٩٩٥ جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، ووفقًا للاشتراطات البنائية حيث لا تزيد النسبة البنائية عن ٤٠% من المساحة المخصصة، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، ووزارة الصحة، وشئون البيئة، ويسمح ببدروم  + أرضي  + دورين متكررين، والردود الأمامي 5 أمتار، وجانبي وخلفي 4 أمتار.

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