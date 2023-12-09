الكرة الطائرة، منتخب الناشئين يتوجه إلى ليبيا للمشاركة في بطولة أفريقيا

الكرة الطائرة، تغادر بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 سنه القاهرة بعد قليل متواجه إلي مدينة مصراته الليبية للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية المحدد موعدها خلال الفترة من 9 وحتي 20 ديسمبر الجاري.

وتضم القائمة المسافرة إلى ليبيا كلا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسى اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولى مدربًا عامًا وأحمد الماحى مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعى ومحمد فؤاد ابوحسين المدير الادارى للمنتخب، ويرافق البعثة الحكم الدولي هاني فكري.

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قائمة منتخب الناشئين لـ الكرة الطائرة

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 سنه كلا من:

أحمد عبد الباري - محمد نصر - خالد الفقي - مصطفى شريف - حمزة ياسين - زياد غنيم - مروان متولي - زياد حنيدق - أحمد يوسف - إبراهيم أحمد - فادي حنفي - مهند ربيع

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.

ياسر قمر يحفز اللاعبين قبل السفر

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد على الاجتماع بالبعثة قبل السفر وطالبهم بالتركيز الشديد والأداء بقوة من أجل الفوز بالبطولة والتأهل لبطولة العالم ومواصلة الإنجازات التى بدأت بفوز منتخب الكبار باللقب الافريقي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024

وكذلك منتخب الناشئات الفائز مؤخرًا باللقب الإفريقي وتأهل أيضًا لبطولة العالم.

الناشئات بطلات أفريقيا

وعلى جانب آخر، توج المنتخب الوطني للكرة الطائرة ناشئات تحت 17 عاما بقيادة إسلام طايع المدير الفني، بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في نيجيريا.

وحصد المنتخب الوطني لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة (3-1).

وكان منتخب مصر قد نجح في حسم تأهله للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة عقب الفوز على نيجيريا في المباراة الأولى بنتيجة 3/0 ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/2.

نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية

ووفقًا لنظام البطولة، فيتأهل صاحب المركز الأول للمباراة النهائية مباشرة، فيما تقام مباراة فاصلة بين صاحبي المركزين الثاني والثالث لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية، وهي التي أسفرت عن تأهل منتخب نيجيريا.

وفاز منتخب نيجيريا للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا على نظيره المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 في المباراة الفاصلة لحسم المتأهل إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا.

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وضمت قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا ومحمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.