الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رياضة

الأهلي ينافس على 4 جوائز في جلوب سوكر

فريق النادي الأهلي،
فريق النادي الأهلي، فيتو

جلوب سوكر، تواجد النادي الأهلي، في القائمة النهائية للمنافسة على جائزة أفضل نادي في العالم لعام 2023، المقدمة من "جلوب سوكر".

ويعد الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، هو ممثل القارة السمراء الوحيد، حيث ينافس مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة الإسباني، ونابولي الإيطالي، بجانب الثنائي السعودي اتحاد جدة والهلال.

 

قائمة الأندية المرشحة لجائزة جلوب سوكر 2023

وتضم قائمة الأندية المرشحة للفوز بـ جوائز جلوب سوكر كلا من:

الأهلي المصري.

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الهلال السعودي.

الاتحاد السعودي.

مانشستر سيتي الإنجليزي.

آرسنال الإنجليزي.

إشبيلية الإسباني.

برشلونة الإسباني.

إنتر ميلان الإيطالي.

نابولي الإيطالي.

فلومينينزي البرازيلي.

 

الأهلي ينافس 3 أندية سعودية على الأفضل في الشرق الأوسط

وينافس النادي الأهلي على جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، مع 4 أندية أخرى، هي الهلال واتحاد جدة والنصر من السعودية، وشباب أهلي دبي الإماراتي.

وفاز الأهلي بجائزة النادي الأفضل في الشرق الأوسط من قبل في عام 2021، وتسلم الجائزة رئيس النادي محمود الخطيب في الحفل.

 

كولر ينافس أنشيلوتي وجوارديولا على جائزة أفضل مدرب في العالم

كما ينافس السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل مدرب في العالم، والمقدمة من "دبي جلوب سوكر"، بعدما قاد فريقه في الموسم الماضي للفوز بـ 5 بطولات في عامه الأول مع الأحمر، بعدما توّج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري مرتين وكأس مصر، وكذلك الدوري المحلي.

وينافس كولر كلا من ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، ومواطنه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي وبطل الثلاثية، وليونيل سكالوني بطل العالم مع الأرجنتين، بالإضافة لـ تشافي هيرنانديز بطل إسبانيا مع برشلونة، ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق وإيطاليا الحالي، بعدما توّج بالدوري الإيطالي، وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وبطل كأس ملك إسبانيا، بالإضافة لمواطنه الإيطالي سيموني إنزاجي وصيف بطولة دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان.

 

الشناوي ينافس رونالدو وثلاثي الدوري السعودي على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

كما ينافس محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد النادي الأهلي، كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، بجانب كريم بنزيما مهاجم إتحاد جدة السعودي، ورياض محرز لاعب أهلي جدة، وأخيرًا نجم وقائد الهلال السعودي سالم الدوسري.

 

فيما تواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، في القائمة النهائية للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير لعام 2023، المقدمة من "جلوب سوكر".

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب بالعالم من جوائز جلوب سوكر، كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الإنجليزي جود بيلينجهام.

وفاز محمد صلاح بجائزة "تيك توك" لأفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير، متفوقًا على كريم بنزيما، وليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وتيبو كورتوا، في العام الماضي.

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