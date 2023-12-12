الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

مايا مرسي تتابع مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي (صور)

الدكتورة مايا مرسي،
الدكتورة مايا مرسي، فيتو

تفقدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم، غرفة العمليات المركزية للمتابعة الميدانية التى أطلقها المجلس لمتابعة تصويت ومشاركة المرأة فى اليوم الثالث للتصويت بالانتخابات الرئاسية٢٠٢٤، واستمعت إلى المتابعين الميدانيين بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

أشادت الدكتورة مايا مرسي بمشاركة المرأة المصرية الكثيفة والمظهر الحضاري والمشرف الذي ظهرت به على مدار أيام  الانتخابات الثلاثة، لتواصل دورها تجاه وطنها، مؤكده أن ما أعلنه رئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات  بأن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين قد أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات، هو أمر يدعو للفخر ويعكس مدى وعى الشعب المصرى.

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الدكتورة مايا مرسي، فيتو 

وأشادت بالجهود الكبيرة التى قامت بها فرق المتابعين الميدانيين على مستوى محافظات الجمهورية بداية من أول أيام التصويت وحتى الآن من رصد ومتابعة مشاركة المرأة وتصدرها المشهد الانتخابى كما عهدناها.

المجلس القومي للمرأة، فيتو 

ولفتت إلى أنها لمست وعى المراة المصرية وحرصها على حث كافة أفراد أسرتها على النزول والمشاركة فظهرت برفقة زوجها، وحرصت على اصطحاب أطفالها للمشاركة فى هذا العرس الديموقراطى لبث روح الولاء وحب الوطن فى نفوسهم.

ومن الجدير بالذكر أن  المجلس القومى للمرأة يتابع ميدانيا الانتخابات الرئاسية 2024 خلال فترة انعقادها، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل  عددهم إلى مايقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.

بالاضافة الي  وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعه الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية، فيتو

عدد اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

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وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

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المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى مشاركة المرأة الانتخابات الرئاسية المرأة المصرية

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