الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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سياسة

يناير 2024، نقيب الصحفيين يخاطب إدارات الصحف لتطبيق الحد الأدنى للأجور

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين، فيتو

طالب خالد البلشى نقيب الصحفيين، رؤساء مجالس إدارات، وتحرير الصحف القومية، والخاصة، والحزبية لتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه على جميع الزملاء الصحفيين، بدايةً من أول يناير 2024م.

 

عمومية الصحفيين توصي بتطبيق الحد الأدنى للأجور 


وقال خالد البلشى نقيب الصحفيين فى خطابات أرسلها اليوم الثلاثاء لجميع إدارات الصحف إن تطبيق الحد الأدنى هو التزام على جميع الصحف بناءً على قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وقرار مجلس نقابة الصحفيين بجلسة 7 نوفمبر 2023م، بزيادة الحد الأدنى للأجور بعقود العمل لتصبح 3500 جنيه، على أن يطبق على العقود الجديدة الصادرة بعد تاريخ هذا القرار. 

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تأتي مخاطبة نقيب الصحفيين تنفيذًا للقرار الصادر من المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 لسنة 2023م، الذى نُشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ الإثنين 11 ديسمبر 2023م، والذى دعا لرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه على أن يطبق اعتبارًا من 1/1/2024م، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل "مرفق صورة".

 

موقف الصحف من قرارات المجلس القومي للأجور 



ودعا نقيب الصحفيين رؤساء تحرير، ومجالس إدارات الصحف لتنفيذ ما جاء بقرارات القومى للأجور، ومجلس النقابة، مشيرًا إلى أن القرار صار ملزمًا بعد نشره فى الجريدة الرسمية، مشددًا على مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقيه الصحفيين بما يوازى فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.

 

كانت الحكومة المصرية قررت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري  شهريا اعتبارا من الأول من يناير، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية أمس الاثنين.

 

وكانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو عندما حددته عند 3000 جنيه.

 

وارتفع معدل التضخم الرئيسي في مصر بشكل حاد خلال العامين الماضيين ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر، قبل أن يتراجع إلى 35.6% في نوفمبر الماضي. 

 

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