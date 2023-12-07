نقيب الصحفيين: دعمنا للقضية الفلسطينية واضح ولن يتغير

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن موقف النقابة في استمرار دعم القضية الفلسطينية واضح ولن يتغير، مشيرًا إلى أن مصر، ونقابة الصحفيين سيظلون ضد الحرب الشرسة، التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وأن الشعب المصري رغم ما يقدمه من دعم للأشقاء إلا أنه يشعر بالتقصير في دعمهم.

جرائم الاحتلال في غزة

وأضاف خالد البلشي، خلال زيارة وفد نقابة الصحفيين إلى السفارة الفلسطينية في القاهرة، أننا الآن أمام أرقام ضخمة وجرائم ارتكبها الاحتلال في غزة تقرب من 20 ألف شهيد، و43 ألف جريح، لافتا إلى أن حجم الدمار الذي حدث في فلسطين هو الأبشع على مر التاريخ ويعادل أربعة أضعاف القنبلة التي ألقيت على مدينة هيروشيما في اليابان.

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وأكد "البلشي"، أن الشعب المصري والصحفيين المصريين حريصون على إرسال رسائل التضامن بشكل دائم وتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في فلسطين حتى تنتهي الحرب وتقام دولة فلسطين على كامل أراضيها، مشيرًا إلى أن المصريين لديهم استعداد كامل لحمل السلاح للدفاع عن عزة التي تحولت إلى مأساة كبيرة وسط صمت دولي مرعب.

وأوضح نقيب الصحفيين، أنه لأول مرة في التاريخ نرى من تواطئ على استمرار الحرب رغم كل هذا الدمار الذي أحدثه الاحتلال في غزة، متسائلا، ماذا ينتظر العالم ليتحرك بعد كل هذا الدمار وحرب الإبادة الجماعية التي تشن ضد شعب كامب؟.

وأكد خالد البلشي، أن قضية فلسطين هي القضية الأولى لمصر ونقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن العدو الصهيوني الآن يكشف عن أنيابه بكامل شراسته ليستكمل حربه البشعة في إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

نقابة الصحفيين تساند الشعب الفلسطيني

واستكمل، أن نقابة الصحفيين تقف بكل السبل لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، موضحًا أن النقابة لديها جرح آخر في القضية وهو قتل الصحفيين، الذين وصل عددهم إلى 80 صحفيا في 60 يوما، مؤكدًا أن هذا العدد هو الأكبر على مر التاريخ في قتل الصحفيين في الحروب، مشددًا على أن نقابة الصحفيين المصرية لديها إصرار كامل على إعادة حق الزملاء الصحفيين الشهداء على الأرض الفلسطينية، متابعا، أن الاتحاد الدولي للصحافة يتحرك من أجل إعلام المحكمة الجنائية الدولية بكامل التفاصيل لمحاسبة الاحتلال على كل جرائمه.