الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 12-12-2023.

وثبت سعر اليورو عند 33.27 جنيه للشراء، و33.42 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم، فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.74 جنيه للشراء، 38.92 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.21 جنيه للشراء، و35.37 جنيه للبيع.

Advertisements

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع. 

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.23 جنيه للشراء، و21.32 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.30 جنيه للشراء، و20.40 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

txt

تعرف على موعد صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير بشأن أسعار الفائدة

txt

الإمارات تجدد وديعة بقيمة مليار دولار في البنك المركزي المصري حتى يوليو 2026

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع. 

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.67 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري سعر اليورو البنك المركزى المصرى أسعار العملات الأجنبية والعربية اسعار العملات الدولار في البنك المركزي

مواد متعلقة

بنك مصر يحصل على الشهادة الذهبية لتقييم الهرم الأخضر المصري للمباني الخضراء

تعرف على موعد صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير بشأن أسعار الفائدة

تفاصيل وعائد حساب وفر من بنك القاهرة

الإمارات تجدد وديعة بقيمة مليار دولار في البنك المركزي المصري حتى يوليو 2026

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية بالسعودية 2023 

ريال مدريد في الصدارة.. السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية عبر التاريخ (إنفوجراف)

كيف يتم إعلان الفائز فى الانتخابات الرئاسية وفقا للقانون

الوطنية للانتخابات تصدر التعليمات المنظمة لعمل اللجان العامة في حصر أصوات الناخبين

شاهد احتفال فريق الأهلي بحصول بيرسي تاو على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيسي الحكومة والمخابرات العامة ووزير الري (فيديو)

والد شهيد يدلي بصوته في مدرسة تحمل اسم نجله بمصر الجديدة (فيديو وصور)

القسام تعلن استهداف مقرات القيادة الميدانية الإسرائيلية بصواريخ رجوم

Advertisements

منوعات

المزيد

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

حفلة عيد ميلاد في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان ( فيديو وصور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 12-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد في الصدارة.. السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الموز الفاسد في المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية