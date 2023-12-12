الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

مئات الطلاب والعاملين وأساتذة جامعة سيناء يشاركون بالانتخابات بالعريش والقنطرة

جامعة سيناء، فيتو
جامعة سيناء، فيتو

يواصل قيادات وطلاب جامعة سيناء المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالى، حيث  تقدمت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، وعمداء الكليات وقيادات الجامعات ومئات الطلاب والعاملين فى  مسيرة حاشدة إلى لجان التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ لاختيار رئيس مصر القادم حتى 2030 بمدينة العريش.

طلاب جامعة سيناء يساعدون الناخبين فى الحصول على أرقام اللجان

كما نظمت جامعة سيناء مجموعات من الطلاب للمشاركة كمنظمين أمام لجان الانتخابات للمساعدة في استخراج رقم اللجان للناخبين وتقديم تسهيلات أخرى من شأنها مساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، وضمت 55 طالبا وطالبة على مستوى الجامعة وبإشراف عدد 17 مشرف من إدارة الأنشطة الطلابية.

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لجنة تنظيم انتخابات بجامعة سيناء

جامعة سيناء توفر 30 أتوبيسا لنقل منتسبيها للجان الانتخابات

ووفرت الجامعة نحو 30 أتوبيسا لنقل الطلاب والعاملين وجميع منتسبي الجامعة بفرعي القنطرة والعريش من وإلى اللجان الانتخابية طوال أيام العملية الانتخابية 10 و11 و12 ديسمبر، بالإضافة إلى تخصيص أتوبيسات لإدلاء الناخبين بأصواتهم في لجان الانتخابات  في الانتخابات الرئاسية، في مختلف مناطق شمال سيناء المساعيد، الضاحية، البلد، أبي صقل، الشيخ زويد.

عرس انتخابى

وقالت  الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني والشعب المصري جعل منها عرس انتخابي خاصة وأن مصر تواجه العديد من التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية وبالتالي على الجميع أن يكون على مستوى المرحلة الراهنة وهو ما يعكس صورة مصر أمام العالم.

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رئيس جامعة سيناء: المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية التزام وواجب وطني

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جدير بالذكر  أن جامعة سيناء نظمت عدد كبير من الفعاليات التوعوية داخل الحرم الجامعي بفرعي القنطرة والعريش من أجل التأكيد وترسيخ وعي الطلاب والمجتمع الجامعي بأن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية هو التزام وواجب وطني اتجاه الفرد نحو الوطن، بالاضافة إلي إنه المشاركة والاهتمام بالقضايا الوطنية من شأنها تعزيز الانتماء الوطني.

جامعة سيناء

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