الجامعات تشارك في الانتخابات الرئاسية 2024.. حلوان تعقد مجلسا طارئا وتشكل غرفة عمليات.. ومسيرات طلابية بجامعة القاهرة تدعو للمشاركة بالتصويت

شهدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات الحكومية والخاصة حالة من الحراك بداخلها من أجل الدعوة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لنقل العاملين بالجامعات إلى اللجان الانتخابية، حيث شارك العاملون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى التصويت بـالانتخابات الرئاسية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزارة التعليم العالى

وجدد الدكتور أيمن عاشور دعوته لمنتسبى المجتمع الجامعى الى المشاركة في باقي أيام الانتخابات والتى تستمر حتى مساء الثلاثاء القادم، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بتيسير إدلاء مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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وكان وزير التعليم العالى قرر منح العاملين بالوزارة "نصف يوم" لتمكينهم من التصويت في الانتخابات خلال اليوم الأول، بالإضافة إلى تقديم الوزارة كافة التيسيرات التي من شأنها تمكين الناخبين المُغتربين من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

مجلس طارئ بجامعة حلوان

وفى جامعة حلوان عقد مساء اليوم الأحد رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل، اجتماع طارىء بمجلس الجامعة أكد خلاله على أهمية المشاركة الإيجابية من قِبل جميع منتسبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية. مشددًا على ضرورة تصدير صورة للعالم بأكمله تؤكد أننا شعب له تاريخ عظيم.

وأوضح الدكتور قنديل أن دور الجامعة هو تنمية ولاء وانتماء الطلاب لوطنهم؛ لاستكمال مخرجات العملية التعليمية بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن البناء والتقدم يحتاجان إلى عزيمة وإرادة.

اجتماع طارىء لمجلس جامعة حلوان

غرفة عمليات

وأضاف رئيس الجامعة أن المشاركة الانتخابية واجب وطني وحق دستوري، وحث جميع منتسبي الجامعة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه يجب على كل منتسبي الجامعة النزول للإدلاء بأصواتهم.

كما أكد الدكتور قنديل أنه تم تشكيل لجنة وغرفة عمليات لمتابعة الانتخابات، بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بتيسير مشاركة منتسبي الجامعة، وذلك كواجب وطني ولمستقبل أفضل للوطن.

مضيفًا أن الجامعة ستوفر التسهيلات اللوجستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها؛ لنقل الطلاب والمغتربين إلى لجانهم الانتخابية تيسيرًا عليهم، كما سيتم تشكيل فِرق طلابية؛ لتنظيم حركة انتقال منتسبي الجامعة إلى مقار الاقتراع بسهولة ويسر.

جامعة القاهرة

وفى نفس السياق، أطلقت جامعة القاهرة، عصر اليوم مسيرات حاشدة للمشاركة الفعالة والإيجابية في ماراثون الانتخابات الرئاسية الحرة داخل مصر، والتي تبدأ اليوم وتستمر على مدار 3 أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار من الديمقراطية والحرية التامة، وبما يعكس حرص الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

طلاب جامعة القاهرة

مسيرات طلابية

وخرج في المسيرات الانتخابية منتسبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، تأكيدًا لدعم الوطن والمشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

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