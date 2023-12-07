لاحتواء الأزمة.. وزير التموين: إضافة 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر بسعر 27 جنيها.. وكيلو واحد لـ 3 أفراد فأقل

أزمة أسعار السكر، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار السكر، وتوافره بالأسواق بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار، أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريا رقم 31 ، يتضمن زيادة اتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها ٣ مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدًا، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

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وأكدت وزارة التموين أنه يتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين)، للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلًا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.

إتاحة السكر الحر

وقال احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآلف طن الي 10 الآلف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.

وأضاف " كمال " أنه تم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة أن هناك توجيهات للأجهزة الرقابية بالمرور الميداني، والتأكد من الالتزام بضوابط وآليات ضخ كميات السكر.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة أن هناك توجيهات للأجهزة الرقابية بالمرور الميداني، والتأكد من الالتزام بضوابط وآليات ضخ كميات السكر.

وأكدت وزارة التموين أنه في حالة مخالفة أي منفذ تمويني لأحكام المادة الأولى من هذا التوجيه تتم المحاسبة، ويعمل بهذا التوجيه اعتبارًا من ٢٠٢٢/١٢/١١، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وفي حالة مخالفة أي منفذ تمويني لهذا القرار يتم محاسبته على الكيلو بسعر 42 جنيها.

ضوابط تداول سلعة السكر

من ناحية أخرى، أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 30 لعام 2023، يتضمن قواعد جديدة بشأن تداول سلعة السكر المحلى والمستورد، وذلك للتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار والحد منها وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.

أزمة ارتفاع أسعار السكر

وأكدت وزارة التموين في قرارها أنه نظرًا للأهمية الإستراتيجية لسلعة السكر وتفاوت أسعاره فى الأسواق حيث سيتم طرحه بالأسواق بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو للمستهلك.

وألزمت المادة الأولي من القرار الشركات التجارية بإخطار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة، والسلاسل التجارية التى تم البيع لها بموجب فواتير البيع الإلكترونية.

ـ كما تقوم الشركات المنتجة للسكر بإخطار ( قطاع الرقابة والتوزيع - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك ) بفواتير البيع يوميا، موضحا بها اسم المشترى وعنوانه والكمية المباعة وكذلك شركات التعبئة التى تم البيع لها والسلاسل التجارية.

وتقوم الأجهزة الرقابية ( قطاع الرقابة والتوزيع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق فيما بينهم ومتابعة المشترين من شركات الإنتاج وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائى.

كما تقوم الأجهزة الرقابية بالمرور الميدانى على جميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من (الفاتورة وإسم شركة التعبئة بجانب كتابة السعر وزن العبوة ) والتأكد من جميع البيانات طبقا للقرار الوزارى رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٧.

وتضمنت المادة الثانية من القرار الزام الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه والعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء العمل بالتوجيه الوزارى رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٢.