الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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محافظات

ضبط 30 طن سكر قبل بيعه بالسوق السوداء بدمنهور

مضبوطات السكر بالبحيرة،
مضبوطات السكر بالبحيرة، فيتو

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر،  عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين والخارجين عن القانون داخل نطاق مراكز محافظة البحيرة للتأكيد على التزام التجار بعدم التلاعب بالأسعار، وأصحاب المخابز  بعدم إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط السلع المجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء، والمنتهية الصلاحية حفاظا علي سلامة وأرواح المواطنين وتاكيدا علي هيبة الدولة . 

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أسفرت حملة بدمنهور عن ضبط كمية قدرها 30 طن سكر  خاص، بالمبادرة تم تجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ اللازم قانونا والتحفظ عليها، جاء ذلك بناء على تعليمات  الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وكانت الحملة برئاسة سمير البلكيمى، فرحات أبوعاصي، عادل أبوالفتوح، مصطفى عمار على أبوزيد مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، وهذا تستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

يأتي ذلك في إطار  تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

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السكر تموين البحيرة ضبط دمنهور

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