الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الندوات،فيتو

 نظمت قيادة  قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددًا من الندوات التثقيفية بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان بحضور قائد  قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورؤساء تلك الجامعات وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى الثقافى والوطنى لدى طلبة الجامعات.

وتضمنت الندوات تنفيذ عددًا من الأنشطة الثقافية واللقاءات التوعوية وإلقاء الضوء على الدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض والأعمال الفنية لطلبة الجامعات التى عكست روح الولاء والإنتماء ومستوى الوعى لديهم بحجم الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بشتى ربوع الوطن.

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وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوات كلمة أشار خلالها إلى التحديات والأزمات التى تواجه حاضر ومستقبل الشباب وماتقوم به أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة من جهود لمجابهة تلك التحديات ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

 

 

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