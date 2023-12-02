السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الفعاليات خلال شهر نوفمبر

جامعة المنيا،فيتو
جامعة المنيا،فيتو

 فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة السويس مشروع للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تضمنت الوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها باستخدام الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى جاهزيتها على إدارة الأزمات والكوارث، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة.

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كما قام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يرافقه عدد من المسئولين من الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالمرور على بعض فصول محو الأمية التى تشرف عليها قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بمحافظة السويس للتأكد من انتظام العملية التعليمية والتعرف الميدانى على المصاعب التى تواجه الدارسين للوقوف عليها وحلها لهم، وتم تكريم عدد من المتميزين منهم.

 

وفى إطار نشر الوعى الثقافى والوطنى نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددًا من الندوات التثقيفية بجامعات (سوهاج - المنيا -  المنوفية )، تضمنت الندوات إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الشباب والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية.
ومجموعة من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن حب الوطن الغالى، وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوات كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وتم تبادل الدروع واختتمت الندوات بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

 

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات الميدانية للعاملين بعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى مجال التنمية الشاملة.

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إدارة الأزمات والكوارث الدفاع الشعبى والعسكرى القائد العام للقوات المسلحة الوحدات العسكرية

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