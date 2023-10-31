الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعتى الأقصر وأسوان

قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، فيتو

قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم ندوتين تثقيفيتين بجامعتى الأقصر وأسوان، وذلك تزامنًا مع الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعتى الأقصر وأسوان

وتضمنت الندوتان تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية واللقاءات التوعوية، كما تم عرض فيلم تسجبلى عن حرب أكتوبر يبرز حجم البطولات التى قامت بها القوات المسلحة خلال النصر العظيم.

وخلال الندوتين أكد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورئيسا جامعتى الأقصر وأسوان على أهمية تلك الندوات فى إلقاء الضوء على التحديات التى تواجه الشباب والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وتم تبادل الدروع وختمت بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

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وفى إطار الاهتمام بذوى القدرات الخاصة وتعظيم قدراتهم قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بتنظيم معرض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوى القدرات الخاصة بدار الأسلحة والذخيرة ونادى وفندق ضباط القوات المسلحة بالأقصر بحضور اللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ومحافظ الأقصر والمشرف العام  للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة , وقد حظت المعارض بإعجاب الزوار لما تتضمنه من معروضات وإبداعات وأشكال فنية حولتها الأيدى الماهرة من ذوى الإحتياجات الخاصة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية بأفكار جديدة وعصرية.

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