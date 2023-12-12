ميسي VS رونالدو.. كل ما تريد معرفته عن موسم الرياض ومواجهة إنتر ميامي والنصر السعودي

أعلن مسئولو "موسم الرياض" عن مواعيد مباريات كأس الموسم 2023، والذي يشارك فيها نادي إنتر ميامي الأمريكي، ونادي الهلال والنصر السعوديين.

موعد وصول إنتر ميامي للرياض

ومن المقرر أن يصل فريق إنتر ميامي الأمريكي إلى العاصمة الرياض في يناير المقبل، ليخوض أولى مبارياته في كأس موسم الرياض ضد ناديي الهلال والنصر.

ويواجه إنتر ميامي، حامل لقب كأس الدوري الأمريكي في أولى مبارياته في البطولة بملعب المملكة أرينا يوم الإثنين 29 يناير، نادي الهلال الذي يتربع حاليًّا على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لهذا العام.

Advertisements

إنتر ميامي والنصر

وفي مباراته الثانية يوم الخميس 1 فبراير، سيواجه إنتر ميامي نادي النصر في لقاء أطلق عليه "The Last Dance"، حيث سيتواجه نجوم كرة القدم الأسطوريان كريستيانو رونالدو من فريق النصر، وليونيل ميسي من فريق إنتر ميامي وجها لوجه مرة أخرى بعد آخر لقاء جمع بينهما في كأس موسم الرياض الماضي.

وتختتم فعاليات البطولة يوم الخميس 8 فبراير المقبل بديربي الرياض بين الهلال والنصر، حيث سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.

ويُنتظر أن تشهد مباريات كأس موسم الرياض منافسة قوية بين لاعبي الدوري السعودي للمحترفين، حيث يضم فريق النصر قائد منتخب البرتغال رونالدو، وهداف الدوري، والفائز على دوري أبطال أوروبا 5 مرات، بالإضافة إلى لاعبين بارزين أمثال ساديو ماني، لاعب الدوري الممتاز، الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وقائد إنتر ميلان السابق مارسيلو بروزوفيتش.

كما يضم فريق الهلال، الذي نال المركز الثاني في كأس العالم للأندية العام الماضي، مجموعة من أفضل المواهب في كرة القدم، بما في ذلك لاعب خط وسط لاتسيو السابق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والكابتن الدولي السعودي سالم الدوسري، أفضل لاعب في آسيا حاليًا، والمهاجم ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام السابق، والذي يحتل المرتبة الثانية بعد رونالدو في ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

فيما يلتقي فريقا اتحاد جدة السعودي ونظيره أوكلاند سيتي بضربة بداية كأس العالم للأندية 2023 التى تستضيفها السعودية لأول مرة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

يلتقي فريقا اتحاد جدة السعودي ونظيره أوكلاند سيتي فى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة فى ضربة بداية كأس العالم للأندية 2023 التى تستضيفها السعودية لأول مرة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.



القناة الناقلة لمباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية

تذاع مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي عبر قنوات شبكة قنوات SSC التي حصلت على الحقوق الحصرية لبث مباشر لمشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بمنطقة الشرق الأوسط.

وحددت إدارة قناة SSC قناة SSC 1 HD المشفرة لإذاعة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتى مساء اليوم الثلاثاء.



معلق مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتى فى كأس العالم للأندية 2023

وأعلنت شبكة قنوات SSC إسناد تعليق مباراة افتتاح كأس العالم للأندية التى تقام مساء اليوم الثلاثاء بين الاتحاد وأوكلاند سيتى إلى محمد حسين على شبكة قنوات SSC.



موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي

مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي فى مونديال الأندية 2023 من المنتظر أن تشهد منافسة شرسة للغاية حيث يخوض الاتحاد مونديال الأندية بمجموعة من النجوم العالميين على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022 والذي يأمل بالتتويج بمونديال الأندية بعدما حصد 5 بطولات سابقة مع ريال مدريد.

ويتسلح بطل السعودية أيضا بنجوم آخرين مثل نجولو كانتي الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا وصاحب إنجازات كثيرة مع ناديي ليستر سيتي وتشيلسي وكذلك لاعب الوسط البرازيلي فابينيو نجم ليفربول السابق.

وتعد مشاركة أوكلاند مشاركته بهذه النسخة الـ11 في المونديال ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة في البطولة وكانت أبرز إنجازاته في البطولة والحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في نسخة 2014.

ويضم أوكلاند بين صفوفه عددًا من اللاعبين المحترفين أبرزهم الإسباني جيرارد جاريجا وريجونت موراتي من كوسوفو والأرجنتيني إيميليو تادي والياباني تاكويا إيواتا.

الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

ويسعى اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه المصري احمد حجازي والذي يشارك للمرة الثانية فى تاريخه لتحقيق الفوز أمام أوكلاند الأكثر مشاركة فى البطولة وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل وملاقاة الأهلي المصري يوم 15 ديسمبر في ربع النهائي.

ويسعى الفريق النيوزيلندي بقيادة مدربه الإسباني الشاب ألبرت ريريرا لتعطيل الأسلحة الفتاكة لاتحاد جدة أملًا في تحقيق مفاجأة في بداية المشوار

من هي الفرق المشاركة بكأس العالم للأندية؟

ويشارك بالنسخة الحالية لكأس العالم للأندية مانشستر سيتي الانجليزي وأوراوا الياباني وليون المكسيكي والأهلي وفلومينينسى بطل البرازيل واتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي

حجز مانشستر سيتي مقعدًا في كأس العالم للأندية بعد الفوز على إنتر في نهائي الأبطال وتأهل الأهلي وعاد للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد الفوز على الوداد.

حقق الاتحاد لقب دوري روشن السعودي ليتواجد ضمن المشاركين في البطولة وحقق أوكلاند سيتي بطولة أوقيانوسيا ليشارك في مونديال الأندية للمرة الـ11 في تاريخه.

كما فاز كلوب ليون المكسيكي بدوري أبطال الكونكاكاف وتأهل نادي أوراوا ريد الياباني بعد فوز بدوري أبطال آسيا على حساب الهلال.

وتأهل فلومينينسى بطل البرازيل بعد حصده لقب بطل كوبا ليبرتادوريس 2023.