جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 بمشاركة الأهلي

كأس العالم للأندية 2023، تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتى تستضيفها السعودية لأول مرة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

من هي الفرق المشاركة بكاس العالم للأندية؟

ويشارك بالنسخة الحالية لكأس العالم للأندية مانشستر سيتي الانجليزي وأوراوا الياباني وليون المكسيكي والأهلي وفلومينينسى بطل البرازيل واتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي

حجز مانشستر سيتي مقعدًا في كأس العالم للأندية بعد الفوز على إنتر في نهائي الأبطال وتأهل الأهلي وعاد للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد الفوز على الوداد.

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حقق الاتحاد لقب دوري روشن السعودي ليتواجد ضمن المشاركين في البطولة وحقق أوكلاند سيتي بطولة أوقيانوسيا ليشارك في مونديال الأندية للمرة الـ11 في تاريخه.

كما فاز كلوب ليون المكسيكي بدوري أبطال الكونكاكاف وتأهل نادي أوراوا ريد الياباني بعد فوز بدوري أبطال آسيا على حساب الهلال.

وتاهل فلومينينسى بطل البرازيل بعد حصده لقب بطل كوبا ليبرتادوريس 2023

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023





وتأتي مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023 كالتالي:



المباراة الافتتاحية للبطولة: اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي- الثامنة مساء بتوقيت القاهرة - الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر - على ملعب الجوهرة.



ربع النهائي الأول: الأهلي والفائز من مباراة (اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي) - الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة - يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر - على ملعب الجوهرة.



ربع النهائي الثاني:



أوراوا الياباني وليون المكسيكي- في تمام الساعة الرابعة والنصف الجمعة 15 ديسمبر- على استاد الأمير عبدالله فيصل.



نصف النهائي الأول:



فلومينينسي البرازيلي والفائز من ربع النهائي الأول- في تمام الثامنة مساء- يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر - على ملعب الجوهرة.



نصف النهائي الثاني:



مانشستر سيتي الانجليزي والفائز من ربع النهائي الثاني (أوراوا الياباني وليون المكسيكي) -في تمام الثامنة مساء - يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر- على ملعب الجوهرة.



نهائي كأس العالم للأندية:



يوم الجمعة 22 ديسمبر في تمام الثامنة مساء -على ملعب الجوهرة.



مباراة تحديد المركز الثالث:



يوم الجمعة 22 ديسمبر- في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء- على استاد الأمير عبدالله فيصل.

مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي



كأس العالم للأندية 2023، يلتقي فريقا اتحاد جدة السعودي ونظيره أوكلاند سيتي فى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة فى ضربة بداية كأس العالم للأندية 2023 التى تستضيفها السعودية لأول مرة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي فى مونديال الأندية 2023 من المنتظر أن تشهد منافسة شرسة للغاية حيث يخوض الاتحاد مونديال الأندية بمجموعة من النجوم العالميين على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022 والذي يأمل بالتتويج بمونديال الأندية بعدما حصد 5 بطولات سابقة مع ريال مدريد.

ويتسلح بطل السعودية أيضا بنجوم آخرين مثل نجولو كانتي الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا وصاحب إنجازات كثيرة مع ناديي ليستر سيتي وتشيلسي وكذلك لاعب الوسط البرازيلي فابينيو نجم ليفربول السابق.

وتعد مشاركة أوكلاند مشاركته بهذه النسخة الـ11 في المونديال ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة في البطولة وكانت أبرز إنجازاته في البطولة والحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في نسخة 2014.



ويضم أوكلاند بين صفوفه عددًا من اللاعبين المحترفين أبرزهم الإسباني جيرارد جاريجا وريجونت موراتي من كوسوفو والأرجنتيني إيميليو تادي والياباني تاكويا إيواتا.

الاتحاد ضد أوكلاند سيتي



ويسعى اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه المصري أحمد حجازي والذي يشارك للمرة الثانية فى تاريخه لتحقيق الفوز أمام أوكلاند الأكثر مشاركة فى البطولة وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل وملاقاة الأهلي المصري يوم 15 ديسمبر في ربع النهائي.

ويسعى الفريق النيوزيلندي بقيادة مدربه الإسباني الشاب ألبرت ريريرا لتعطيل الأسلحة الفتاكة لاتحاد جدة أملًا في تحقيق مفاجأة في بداية المشوار