ضربة البداية بكأس العالم للاندية، اتحاد جدة في اختبار صعب امام أوكلاند سيتي

كأس العالم للأندية 2023، يلتقي فريقا اتحاد جدة السعودي ونظيره أوكلاند سيتي فى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة فى ضربة بداية كأس العالم للأندية 2023 التى تستضيفها السعودية لأول مرة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.



مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي



مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي فى مونديال الأندية 2023 من المنتظر أن تشهد منافسة شرسة للغاية حيث يخوض الاتحاد مونديال الأندية بمجموعة من النجوم العالميين على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022 والذي يأمل بالتتويج بمونديال الأندية بعدما حصد 5 بطولات سابقة مع ريال مدريد.

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ويتسلح بطل السعودية أيضا بنجوم آخرين مثل نجولو كانتي الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا وصاحب إنجازات كثيرة مع ناديي ليستر سيتي وتشيلسي وكذلك لاعب الوسط البرازيلي فابينيو نجم ليفربول السابق.

وتعد مشاركة أوكلاند مشاركته بهذه النسخة الـ11 في المونديال ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة في البطولة وكانت أبرز إنجازاته في البطولة والحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في نسخة 2014.



ويضم أوكلاند بين صفوفه عددًا من اللاعبين المحترفين أبرزهم الإسباني جيرارد جاريجا وريجونت موراتي من كوسوفو والأرجنتيني إيميليو تادي والياباني تاكويا إيواتا.

الاتحاد ضد أوكلاند سيتي



ويسعى اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه المصري أحمد حجازي والذي يشارك للمرة الثانية فى تاريخه لتحقيق الفوز أمام أوكلاند الأكثر مشاركة فى البطولة وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل وملاقاة الأهلي المصري يوم 15 ديسمبر في ربع النهائي.

ويسعى الفريق النيوزيلندي بقيادة مدربه الإسباني الشاب ألبرت ريريرا لتعطيل الأسلحة الفتاكة لاتحاد جدة أملًا في تحقيق مفاجأة في بداية المشوار

ويخوض الأهلي أول مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.