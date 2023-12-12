بطريرك الكاثوليك يؤكد أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

أكد الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح انه خلال ألفي عام من التاريخ، انخرطت الكنيسة الكاثوليكية في العالم بعدة طرق وإحدى هذه الطرق كانت العمل السياسي والاجتماعي وتكرم الكنيسة من بين قديسيها العديد من الرجال والنساء الذين خدموا الله من خلال مساهمتهم السخية في الأنشطة السياسية والإدارية.

وأشار الى أنه من الضروري ان نواصل هذا الواجب الكنسي ومن ثمّ، نحثّ ابناءنا وبناتنا في مصر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التزامًا بالواجب الوطني، لما فيه خير المواطن ورفعة وأمن الوطن الحبيب مصر، وأود ان تتكاتف كافة المؤسسات الكنسية والانشطة الرعوية لرفع وعي الشعب بأهمية المشاركة الفعالة ودعم المبادرات التي تشجع وتمكّن المواطنين من أداء واجب التصويت، متحدين في الصلاة من اجل خير وسلامة الوطن.

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بطريرك الكاثوليك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأدلى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بمدرسة الشهيد العقيد وليم محمود الصادق، بقسم الزيتون.

ورافقه الأب يونان شحاتة، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول، بالخصوص، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

وعقب الإدلاء بصوته، أكد البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق ضرورة مواصلة الواجب الكنسي. ومن ثمّ، نحثّ أبناءنا وبناتنا بمصر، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية، التزامًا بالواجب الوطني، لما فيه خير المواطن، ورفعة، وأمن الوطن الحبيب مصر.

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى أهمية أن تتكاتف كافة المؤسسات الكنسية، والأنشطة الرعوية، لرفع وعي الشعب بأهمية المشاركة الفعالة، ودعم المبادرات، التي تشجع، وتمكّن المواطنين من أداء واجب التصويت.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام عملية التصويت لليوم الثالث والأخير فى التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على كثافة الناخبين أمام اللجان من الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في آخر أيام التصويت.

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