كوبري عادل إمام وشارع يسرا!

لا شك أن التكريمات الرسمية التي تأتي لرموز الفن الحقيقي من الدولة وهم على قيد الحياة تعد عملًا محمودًا ومطلوبًا، ذلك كونها تعد اعترافًا واضحًا بقيمتهم وتقديرًا لجزيل عطائهم ومقدار مساهمتهم في إسعاد الناس والتعبير عنهم، وهذا هو دور الفن الهادف والفنان الملتزم في المجتمع.



ولقد تنوعت صور هذه التكريمات بين منحهم جوائز الدولة التقديرية في الفنون وهي من أرفع الجوائز وحصل عليها عدد كبير من نجوم الفن على امتداد تاريخ هذه الجائزة المرموقة منذ الستينيات، كوكب الشرق أم كلثوم التي كانت أول فنانة تنالها عام 1966..

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فعميد المسرح يوسف وهبي عام 1968 فموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عام 1969، ثم قائمة طويلة من مختلف فروع الفن منهم.. حمدي غيث، فؤاد المهندس، سميحة أيوب، نادية لطفي، يوسف شاهين، صلاح أبو سيف، وحيد حامد وأخيرًا الدكتور أشرف زكي والموسيقار هاني شنودة 2023.



أو بإطلاق أسمائهم على الشوارع والميادين التي كانوا يعيشون فيها قبل الشهرة أو على المحاور والكباري ومشاريع الطرق الجديدة وذلك أسوةً بشهداء القوات المسلحة والشرطة وبكبار الشخصيات السياسية والعلماء والمفكرين والأدباء.

وكانت أحدث هذه التكريمات من نصيب الفنان الكبير الزعيم عادل إمام، صاحب المشوار الفني الحافل والممتد منذ نحو 60 عامًا، حيث وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة على إطلاق إسمه على الكوبري الواقع بتقاطع شارع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء، وهو القرار الذي أثار ومازال ردود أفعال عديدة من جموع الفنانين والإعلاميين ورواد السوشيال ميديا.



تخليد لاسم الرواد



رغم أن عادل إمام ليس هو أول الفنانين الذين نالوا هذا التقدير بل سبقه فنانون آخرون، إلا أن حجم وقوة ردود الأفعال هذه المرة أكبر وأوسع من ذي قبل، وذلك مبعثه قيمة ومكانة ونجومية وتاريخ هذا النجم القدير ومقدار الحب الجارف الذي يتمتع به سواء في الوسط الفني أو بين جماهيره العريضة في مصر وكل الدول العربية..

وهو ما جعل عادل إمام يتصدر تريند جوجل بمجرد إعلان هذا القرار، وعلى هذا جاءت تعليقات وتصريحات عدد كبير من نجوم الفن معبرةً عن سعادتهم وفخرهم بهذا القرار، الذي اعتبروه تكريمًا وتقديرًا من جانب الدولة للفن والفنانين المصريين كلهم وليس لعادل إمام وحده..

كما رأوا فيه تخليدًا لاسم عادل إمام وجيله من عظماء ورواد الفن، ومن أبرز هؤلاء.. يسرا التي قالت: عادل إمام يستاهل تمثال في أحسن ميادين مصر، وإلهام شاهين التي رأت أن وضع إسم

عادل إمام على كوبري يعد تخليدًا له طول الحياة، فيما اعتبرت هالة صدقي أن هذا القرار هو أقل شيء ممكن أن يقدم للزعيم وأضافت: أصلي ليعملوا نفق باسمي!

وبنفس المعنى صرح أيضًا عدد آخر من الفنانين.. لبلبة، هاني رمزي، بشرى، خالد سرحان، أما نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي فقد قال: إن الزعيم عادل إمام قيمة فنية عظيمة وباسم جموع الفنانين أتوجه بالتحية والتقدير لمشواره الثري، وللقرار الذي جاء وسط حالات الحزن في الوسط الفني عله يخفف من هذه الحالات، كما أشاد شقيق الزعيم المنتج عصام إمام بهذا القرار مشيرًا إلى أن عادل إمام علم به وشعر بسعادة بالغة.



شارع يسرا



وكما أكدنا على أن تكريم عادل إمام هذا ليس الأول من نوعه، بل سبقه فنانون كثيرون، ولكن الفارق أن ذلك حدث بعد وفاتهم وليس في حياتهم كما هو الحال مع عادل إمام، فلم يشاهدوا هذا التكريم أو يفرحوا به..

ومن هؤلاء.. أم كلثوم التي لها أكثر من شارع باسمها الأول في منطقة الزمالك حيث عاشت معظم حياتها وتحولت فيلتها إلى فندق يحمل اسمها أيضًا، كما تم إطلاق اسمها على أحد الشوارع بالرحاب وقبله على أحد أكبر ميادين المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية التي نشأت في إحدى قراها.



والسندريلا سعاد حسني هناك شارع بمصر الجديدة يحمل إسمها، والعملاق فؤاد المهندس أطلق إسمه على شارع الياسمين بالزمالك حيث كان يعيش، ونفس الحال مع فتى الشاشة محمود ياسين حيث غيرت مدينته بورسعيد شارع طرح البحر ٣ إلى شارع محمود ياسين..

وكذلك في الإسكندرية أطلق اسم الساحر محمود عبد العزيز على ميدان الصنية بالورديان حيث نشأ، وهو ما تم أيضًا مع الفنان حمدي أحمد بميدان المسلة بمدينة سوهاج مسقط رأسه والذي سمي باسمه.

ونجم الكوميديا سمير غانم صدر بعد وفاته بأشهر قليلة قرارًا بتسمية أحد الكباري الجديدة بصلاح سالم باسمه.

كذلك هناك شوارع عديدة في مصر باسم فنانين مثل نجيب الريحاني، علي الكسار، زكريا أحمد، سيد درويش. وعلى المستوى الخاص وليس الرسمي أطلق آل ساويرس إسم النجمة الرائعة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي على شارعين بمدينة الجونة.



ولم تقتصر هذه الظاهرة على إسماء الفنانين المصريين في مصر فقط، بل إمتدت لتزين أسماء بعض منهم شوارع الدول العربية منها على سبيل المثال تونس التي بها شارعان واحد باسم أم كلثوم والثاني يحمل إسم عبد الحليم حافظ.