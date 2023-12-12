بالطبل البلدي والمزمار أهالي طوخ يحتفلون بآخر يوم في ماراثون الانتخابات (صور )

شهدت اللجنة الانتخابية بطوخ بمحافظة القليوبية احتفالا خاصا في آخر يوم بماراثون الانتخابات الرئاسة بالمزمار البلدي والطبل.

أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بكل مراكز ومدن وقرى المحافظة في المواعيد المحددة، وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

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انتخابات الرئاسة بالقليوبية، فيتو

وأكد محافظ القليوبية متابعة غرفة العمليات المركزية لإنتظام سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

انتخابات الرئاسة بالقليوبية، فيتو

وبدأ توافد الناخبين مبكرًا على لجان الإقتراع في محافظة القليوبية للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024.

ويبلغ عدد لجان الإقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 365 مقرًا انتخابيا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وأن الكتلة التصويتية للمحافظة تبلغ حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة.

انتخابات الرئاسة بالقليوبية، فيتو

انتخابات الرئاسة 2024، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826.

انتخابات الرئاسة بالقليوبية، فيتو

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

انتخابات الرئاسة، فيتو

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

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