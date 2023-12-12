إجراء جديد ضد سائق أتوبيس متهم بدهس صاحب مصنع في القليوبية
استعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن سائق أتوبيس متهم بدهس صاحب مصنع فى القليوبية، وذلك للوقوف علي ملابسات الواقعة.
تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مالك مصنع بلاستيك – مقيم بدائرة القسم) وبها جروح تهتكية بفروة الرأس واسترواح هوائى بالصدر.
وبالفحص وسؤال شقيقه قرر أنه حال سير المتوفـى بسيارته الملاكي بدائرة القسم حدثت مشاجرة بينه وقائد "أوتوبيس" (لا يعلم بياناته) على إثر حدوث احتكاك بينهم، قام خلالها قائد "الأوتوبيس" باستقلال الأوتوبيس والإصطدام بشقيقه مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد الأوتوبيس (مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأوتوبيس المستخدم (ملكه - بدون لوحات معدنية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.