الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

حزب التجمع يشيد بجهود اتحاد الشباب والمرأة في توعية الناخبين

حزب التجمع، فيتو
حزب التجمع، فيتو

أرسل في الساعات الأولي من صباح اليوم الأمين العام لحزب التجمع محمد سعيد، توجيه عاجل إلي كل أمناء الحزب بالمحافظات، ثمن فيه جهود اتحادي الشباب والنساء وقيادات وأعضاء الحزب بكافة المواقع الحزبية علي جهودهم خلال الأيام الماضية، وخاصة ما قاموا به خلال اليومين الأول والثاني من عمليات رصد ومشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد " سعيد " في رسالته للمحافظات بضرورة إدماج كافة العناصر الحزبية في كل المواقع إلي فرق العمل الجماهيري في الانتخابات الرئاسية خلال اليوم باعتباره الأخير في أيام التصويت. 

Advertisements

ويأتي هذا التوجيه في صباح اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن حزب التجمع قد أصدر مساء أمس بيان أكد فيه علي أن الإقبال الهائل علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعكس وعي الشعب المصري بأهمية الدفاع عن الوطن. 

ويذكر أن حزب التجمع يتابع الانتخابات الرئاسية من خلال غرفة عمليات الحزب والتي بدأت منذ اليوم الأول للتصويت، ومستمرة في رصد الحالة التصويتية حتى الانتهاء من عملية الاقتراع. 

وفى وقت سابق أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ، أن المصريين في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، كشفوا عن العمق الحضاري للشعب المصري، الذي أدرك أهمية المشاركة في هذه الانتخابات بأكبر عدد ممكن، في رسالة للعالم كله، توضح أن الاصطفاف الوطني المصري عصي على الاختراق.

وقال "عبد العال " خلال تفقده غرفة عمليات الحزب لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن المشهد الانتخابي هذه المرة، من شأنه  تدعيم وتقوية القرار المصري في التعامل مع التحديات المختلفة، وأبرزها حماية الأمن القومي للبلاد، وهي المهمة الأسمى لرئيس الجمهورية القادم.

و أشاد رئيس حزب التجمع  بدور المرأة المصرية التي فرضت وجودها على المشهد الانتخابي، لتؤكد حضورها في أخطر اللحظات التي يواجهها الوطن.

ولفت إلى ارتفاع نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات الحالية قياسًا بسابقاتها في المرات السابقة، وهو ما يدعونا للتفاؤل بالمستقبل.

وأعرب "عبد العال" عن تمنياته باكتمال الانتخابات إلى نهايتها مثلما بدأت بهذه الصورة اللائقة بمصر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب التجمع الأمين العام لحزب التجمع الانتخابات الرئاسية أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية التصويت في الانتخابات الرئاسية المرأة المصرية نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-12-2023 (آخر تحديث)

مصرع شخصين في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف في المعادي (صور)

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، العملة الخضراء تصل لقمم جديدة (تحديث لحظى)

10 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء لضبط الأسواق ومنع المضاربة في أسعار السلع

وليد سليمان وزوجته يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو وصور)

منير فخري ومحمد ناجي «جدو» يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

الوطنية للانتخابات: استعلام 7 ملايين ناخب عن لجانهم الانتخابية

أول تعليق لمالك السفينة النرويجية المستهدفة من قبل الحوثي في باب المندب

Advertisements

منوعات

المزيد

ملاية وجبة صعيدي، السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الأقصر باليوم الثالث (صور)

للمرة الثانية، محافظ الوادي الجديد يمنح رحلات عمرة لمسنين بلجنة انتخابية في الداخلة (صور)

فوائد الميرمية، تخفض الكوليسترول ومهمة للمرأة في سن اليأس

دولة آسيوية تنتزع لقب أكبر منتج لـ الأفيون في العالم، اعرف التفاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

ناقلة نفط نرويجية آخرها.. أشهر حوادث استهداف الحوثيين للسفن في باب المندب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الرئيس في المنام وعلاقة بالتخلص من المشكلات

الإفتاء توضح حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف

دار الإفتاء توضح حكم الشرع بشأن الامتناع عن التصويت في الانتخابات

المزيد
الجريدة الرسمية