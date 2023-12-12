حزب التجمع يشيد بجهود اتحاد الشباب والمرأة في توعية الناخبين

أرسل في الساعات الأولي من صباح اليوم الأمين العام لحزب التجمع محمد سعيد، توجيه عاجل إلي كل أمناء الحزب بالمحافظات، ثمن فيه جهود اتحادي الشباب والنساء وقيادات وأعضاء الحزب بكافة المواقع الحزبية علي جهودهم خلال الأيام الماضية، وخاصة ما قاموا به خلال اليومين الأول والثاني من عمليات رصد ومشاركة في الانتخابات الرئاسية .

وأكد " سعيد " في رسالته للمحافظات بضرورة إدماج كافة العناصر الحزبية في كل المواقع إلي فرق العمل الجماهيري في الانتخابات الرئاسية خلال اليوم باعتباره الأخير في أيام التصويت.

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ويأتي هذا التوجيه في صباح اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن حزب التجمع قد أصدر مساء أمس بيان أكد فيه علي أن الإقبال الهائل علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعكس وعي الشعب المصري بأهمية الدفاع عن الوطن.

ويذكر أن حزب التجمع يتابع الانتخابات الرئاسية من خلال غرفة عمليات الحزب والتي بدأت منذ اليوم الأول للتصويت، ومستمرة في رصد الحالة التصويتية حتى الانتهاء من عملية الاقتراع.

وفى وقت سابق أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ، أن المصريين في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، كشفوا عن العمق الحضاري للشعب المصري، الذي أدرك أهمية المشاركة في هذه الانتخابات بأكبر عدد ممكن، في رسالة للعالم كله، توضح أن الاصطفاف الوطني المصري عصي على الاختراق.

وقال "عبد العال " خلال تفقده غرفة عمليات الحزب لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن المشهد الانتخابي هذه المرة، من شأنه تدعيم وتقوية القرار المصري في التعامل مع التحديات المختلفة، وأبرزها حماية الأمن القومي للبلاد، وهي المهمة الأسمى لرئيس الجمهورية القادم.

و أشاد رئيس حزب التجمع بدور المرأة المصرية التي فرضت وجودها على المشهد الانتخابي، لتؤكد حضورها في أخطر اللحظات التي يواجهها الوطن.

ولفت إلى ارتفاع نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات الحالية قياسًا بسابقاتها في المرات السابقة، وهو ما يدعونا للتفاؤل بالمستقبل.