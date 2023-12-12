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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-12-2023 (آخر تحديث)

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء،فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء  12-12-2023، وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3189 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2393 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1860 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22320 جنيهًا.

حيازات الصناديق من الاستثمارات

ومنذ بداية العام، انخفضت حيازات الصناديق من الاستثمارات بنسبة 6%، بينما ارتفع إجمالي تقييم الأصول المدارة من قبل الصناديق ارتفعت بنسبة 3% بسبب ارتفاع سعر الذهب، وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب وصل منذ بداية العام إلى 13 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل انخفاض بمقدار 225 طن من الذهب.  

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وأنهى الذهب شهر نوفمبر بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أشهر في ظل قوة التوقعات في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، وقد حان الوقت لتحديد موعد لخفض الفائدة، الأمر الذي يعد إيجابيًّا بشكل كبير بالنسبة لأسعار الذهب. 

وخلال شهر نوفمبر ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.6% ليربح 53 دولارًا للأونصة، وقد سجل خلاله أعلى مستوى منذ 6 أشهر عند 2052 دولارًا للأونصة، وأدنى مستوى عند 1931 دولارًا للأونصة.

وقال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية: إن الأسواق العالمية تترقب أسبوعا هاما سيحدد اتجاه أسعار الذهب حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل بمثابة اختبار مهم لسوق الذهب فبالإضافة إلى انتظار نتائج قرارات السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تترقب الأسواق  (التوقعات الاقتصادية المحدثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والمعروفة باسم مخطط النقاط) - (قرارات بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة) و(مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي).

ويري ميلاد أن الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسواق وعمليات البيع اللاحقة لم تكن مفيدًة لحركة أسعار الذهب على المدى الطويل إلا أن تخفيض أسعار الفائدة المحتمل في عام 2024، قد يحافظ على الأسعار عند مستوى أقل من 2050 دولارًا للأونصة على المدى القريب.

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