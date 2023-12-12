المصرية السودانية: نستعد لضخ 30 ألف رأس من الأبقار الحية استعدادا لشهر رمضان

أعلن نصر حامد الرئيس التفيذي للشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة أن الشركة تستهدف خلال العام المقبل ضخ 60 ألف رأس أبقار حية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لضخها بالمجمعات الاستهلاكية مقابل 40 ألف رأس خلال 2023.

جاء ذلك خلال مشاركته على هامش افتتاح فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات"فود أفريكا" المقام في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة بالإضافة إلى 500 مشتر دولي.

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الاستعدادات لشهر رمضان

وأضاف حامد أن الشركة تستعد لتوريد 30 ألف رأس من الأبقار الحية (سوداني-جيبوتي) في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك، لتلبية احتياجات المواطنين في هذا الشهر والذي تزيد فيه معدلات الاستهلاك مؤكدا أن الشركة تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان والبالغ 1.5 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أنه يتم مبادلة السلع بين البلدين لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

السمسم والصمغ العربي والقطن أبرز واردات مصر



ولفت إلى أن أهم واردات مصر من السلع الغذائية السودانية هى السمسم والصمغ العربي والقطن والفول السوداني بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار سنويا موضحا أنه أنه لأول مرة تم استيراد نحو 5 آلاف طن من الفول الصويا من السودان ونستهدف زيادتها العام المقبل إلى 20 ألف طن، مشيرا إلى أن توفير الفول الصويا من السودان سيكون بسعر تنافسي بسبب قرب المسافة مقارنة بالدول الأخرى.

يذكر أنه تم تأسيس المصرية السودانية للتنمية في 2021 بمساهمة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال وشركة الاتجاهات المتعددة التابعة للحكومة السودانية.