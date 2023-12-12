الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم: نفذنا غارات على منصات لإطلاق الصواريخ في غزة (فيديو)

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

زعم  جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو أغار على مدار آخر أربع وعشرين ساعة على عدة منصات لإطلاق القذائف الصاروخية في أنحاء قطاع غزة.

 
كما زعم  جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن "مقاتلي الفرقة 162 في جباليا رصدوا منصة لإطلاق القذائف الصاروخية أثناء إطلاق قذائف صاروخية من خلالها باتجاه مدينة سديروت، فوجّهت القوات طائرة أغارت على منصة الإطلاق ودمرتها".

وادعى جيش الاحتلال بأن "مقاتلي فرقة دوفديفان داهموا مبنى تابعا لحركة حماس وعثروا في المكان على حوالي 250 قذيفة صاروخية، وقذيفة هاون وصواريخ آر بي جي كانت جاهزة للاستخدام. وتم العثور في المكان كذلك على الوسائل القتالية وغيرها من العتاد العسكري. ولاحقًا دمر مقاتلو لواء غفعاتي مصنعًا لإنتاج الوسائل القتالية وعثروا على مئات القنابل اليدوية والقذائف الصاروخية وصواريخ لاو".

ويأتي ذلك رغم استهداف جيش الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها وارتكاب مجازر بحق الأطفال والنساء في القطاع.

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