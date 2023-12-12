الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط 175 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عاطل بالإسكندرية

مخدر الحشيش،فيتو
مخدر الحشيش،فيتو

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 175 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عاطل بالإسكندرية بقصد الإتجار.

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 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام) وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 

 

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