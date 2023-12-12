رئيس وزراء فلسطين يطالب بوضع المستوطنين على قوائم الإرهاب وسحب الجنسيات الأجنبية منهم
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إلى وضع المستوطنين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب وسحب الجنسيات الأجنبية من مزدوجي الجنسية.
فتح المعابر والسماح بوصول المساعدات
وطالب رئيس وزراء فلسطين في تصريحات له، إسرائيل بضرورة فتح المعابر والسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن أمريكا تقدم دعما غير مشروط لإسرائيل دون الالتزام بالقانون الدولي.
إسرائيل تحول غزة إلى مكان غير قابل للحياة
وشدد اشتيه على أن إسرائيل تحول غزة إلى مكان غير قابل للحياة.
وأضاف المسؤول الفلسطيني: على إسرائيل إدراك أن مبدأ الأرض مقابل السلام هو الحل، مشيرا الي أن قوات الاحتلال إسرائيل تنفذ عمليات تخريب ممنهجة في الضفة الغربية.
وقف الحرب على غزة
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن هناك أكثر من 100 دولة في العالم تطالب بوقف الحرب على غزة، مؤكدا أنه تم إبلاغ قبرص رفضنا آلية نقل المساعدات إلى غزة عبر البحر.
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