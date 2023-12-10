الأحد 10 ديسمبر 2023
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منوعات

الحرب دمرت رحلة علاجها.. فلسطيني عن ابنته المريضة: أخشى أن أستيقظ وأجدها ميتة

الفلسطيني وابنته
الفلسطيني وابنته المريضة، فيتو

تجسد قصة الطفلة سلمى الشنباري ذات الثلاث سنوات، واحدة من قصص الألم والمعاناة الممتدة على طول قطاع غزة وعرضه، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، ذلك أنها تعاني من ارتفاع نسبة الأمونيا في الدم، وأصبح لديها نتيجة لذلك تأخرا في القدرات العقلية والحركية، فضلًا عن التأخر في النمو والتطور.

وذلك كله مع عدم القدرة على توفير الدواء الخاص بها، كما يؤكد والدها فارس الشنباري وهو يروي تفاصيل المأساة التي واجهتها ولا تزال عائلته وابنته سلمى على وجه الخصوص.  

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يقول الشنباري: "نزحت من مدينة بيت حانون شمال غزة بعد اشتداد القصف الإسرائيلي واستهداف البيوت والأحياء السكنية بشكل عشوائي، الأمر الذي أجبرني على النزوح باتجاه جنوب وادي غزة في أحد مراكز الإيواء بمدينة دير البلح خوفًا على أطفالي وتحديدًا طفلتي سلمى".

 
الحرب دمرت رحلة علاجها

ويضيف: "علمت فيما بعد أن الطائرات الإسرائيلية دمرت منزلي بالكامل في مدينة بيت حانون بعد قصفه إلى جانب البيوت المجاورة بعدد من الصواريخ، مما جعله أثرًا بعد عين، ما زاد حالتي النفسية سوءًا، فأنا أفكر طوال الوقت كيف سأقضي الفترة المقبلة بدون منزل يأوي هؤلاء الأطفال".

وبشأن سلمى، يؤكد والدها: "لقد عانيت معها كثيرًا لمحاولة تشخيص حالتها الصحية، ومع بدء عملية العلاج بدأت حالتها تتحسن شيئًا فشيئًا إلى أن جاءت الحرب ودمرت رحلة العلاج بشكلٍ كامل، حيث مضى على آخر جرعة علاج تلقتها سلمى قرابة 40 يومًا ساءت فيها حالتها الصحية بشكل كبير وأصبحت كل ليلة أخشى أن أستيقظ وأجدها قد فارقت الحياة".

مراكز الإيواء

وعن وصفه لمركز الإيواء الذي يقيم فيه يقول الشنباري: "نعيش في مراكز إيواء تشبه كل شيء إلا مراكز الإيواء، حيث لا يتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، فضلًا عن عدم توفير الطعام الكافي أو الدواء.. أخبرتهم مرارًا وتكرارًا أن طفلتي سلمى تحتاج إلى علاج خاص غير متوفر في الصيدليات ويجب توفيره على وجه السرعة، لكن دون استجابة، فضلًا عن البيئة غير الصحية وانتشار الأوبئة وأمراض الجهاز التنفسي بين النازحين نتيجة الازدحام وانتقال العدوى".

واختتم والد سلمى حديثه بالقول: "لم يعد بالإمكان أن نتحمل الحرب أكثر من ذلك، فمقومات الصمود معدومة تمامًا منذ اليوم الأول، حيث إننا نعيش في مراكز الإيواء وسط ظروف صحية وإنسانية غاية في السوء، وأعتقد جازمًا أننا في حال لم نمت من القصف الإسرائيلي بغزة فإننا إما سنموت جوعًا أو مصابين بأوبئة خطيرة".  

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الطائرات الاسرائيلية إسرائيل الحرب الإسرائيلية القصف الاسرائيلي بيت حانون فلسطين

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