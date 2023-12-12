الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

في اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية، توافد كثيف للمرأة على لجان مصر القديمة

انتخابات، فيتو
انتخابات، فيتو

الإنتخابات الرئاسية، شهدت لجان مصر القديمة بمحافظة القاهرة، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين خلال الساعة الاولى من فتح باب التصويت  للمشاركة في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024،  للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

انتخابات رئاسة الجمهورية 

وشهدت لجنة مدرسة الشهيد محمد جمال عبد العزيز بالمنيل وتضم ٤لجان رجال وسيدات زحاما شديدا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، كما شهدت لجنة  مدرسة اابو السعود الابتداءية وتضم اللجنة ١٦ قبالا كثيفا من قبل الناخبين. وخاصة السيدات وتكرر نفس المشهد فى لجنة عمرو بن العاص والتى تضم اللجان ٩،١٠بكورنيش النيل. 

Advertisements

ويذكر أنه توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث واصطف المواطنون أمام اللجان منذ الساعات الأولى من الصباح، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024.

والتقطت عدسة "فيتو" مشاهد احتفالات المصريين بالانتخابات الرئاسية برفع اعلام مصر والتلويح بعلاقات النصر.

إنتخابات الرئاسة، ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.  

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

الانتخابات الرئاسية 

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية. 
يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2023 متحف آثار الشرقية بتل بسطا المرشحين لرئاسة الجمهورية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى موعد افتتاح لجان الاتخابات الرئاسة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية موقع الانتخابات الرئاسية المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية السن القانوني للتصويت في الانتخابات غرامة عدم التصويت فى الانتخابات معرفة اللجنة الانتخابية 2024 بالاسم انتخابات الرئاسة المصرية

الأكثر قراءة

أول صورة لطفل اختطف وقتل بعد فشل المتهم الحصول على فدية في المرج

رسالة شديدة اللهجة من رئيس الوزراء للمتلاعبين في الأسعار ومحتكري السلع

جيش الاحتلال يقتل نفسه، إسرائيل تعلن مقتل 20 جنديًا بنيران صديقة في قطاع غزة

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 بمشاركة الأهلي

سيدات حزب النور يشاركن في الانتخابات الرئاسية 2024 بالمنيا (صور)

بعد دعمها احتجاجات ضد إسرائيل، انتفاضة عربية بسبب إجبار رئيسة هارفارد على الاستقالة

تحذير عاجل للأرصاد الجوية من الأتربة والرمال على هذه المناطق

الإفتاء توضح حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدات حزب النور يشاركن في الانتخابات الرئاسية 2024 بالمنيا (صور)

كاردي بي بعد انفصالها عن أوفست: أبحث عن الرجل المناسب

إلغاء وتأجيل 24 رحلة جوية في مطارات موسكو، اعرف السبب

فوائد حبة البركة، مهمة للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وتحارب السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

تاريخ محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف

دار الإفتاء توضح حكم الشرع بشأن الامتناع عن التصويت في الانتخابات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية