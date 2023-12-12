الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

الحوثي تعلن مسئوليتها عن استهداف ناقلة نفط نرويجية في باب المندب

السفينه التي استهدفتها
السفينه التي استهدفتها الحوثي، فيتو

أعلنت  ميلشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، مسئوليتها عن تنفيذ هجوم استهدف ناقلة نفط التجارية "ستريندا"، التي ترفع علم النرويج، في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، إن الجماعة استهدفت الناقلة بصاروخ بحري بعد أن رفض طاقمها الاستجابة للنداءات التحذيرية.

وأضاف أن الجماعة منعت، خلال اليومين الماضيين، مرور عدة سفن استجابت لتحذيرات، ولم تلجأ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية".

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وجددت الجماعة التعهد بأنها ستواصل منع كافة السفن من كل الجنسيات من التوجه للموانئ الإسرائيلية، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

وقالت شركة "موينكل كيميكال تانكرز" المالكة للناقلة النرويجية التي أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن،  اليوم الثلاثاء، لـ"رويترز"، إن الناقلة تتجه الآن إلى "ميناء آمن".

وأوضح رئيس الشركة أن طاقم الناقلة "ستريندا" المؤلف من 22 شخصا من الهند، ولم يصب أحد منهم بأذى.

 

هجمات الحوثي على السفن التجارية بالبحر الأحمر

ومنذ أيام أدانت بريطانيا هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية بالبحر الأحمر وحملت إيران مسؤولية أعمال من وصفتهم بـ"وكلائها وشركائها".

وقالت بريطانيا، إن إيران تقدم منذ فترة طويلة الدعم العسكري والسياسي للحوثيين، لذلك فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفات وكلائها وشركائها.

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استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب

وأفادت شبكة «العربية» الإخبارية، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي، سترسل قطعا بحرية وغواصة للبحر الأحمر، بعد استهداف سفن تابعة لها من قبل جماعة الحوثي.

وأعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، أن القوات البحرية اليمنية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب.

وأضاف الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع: "استهداف السفينتين الإسرائيليتين جاء بعد رفضهما رسائل تحذيرية من القوات المسلحة اليمنية، ومستمرون في منع السفن البحرية التابعة للاحتلال من الإبحار حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة".

وأكد الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، أن السفن الإسرائيلية ستكون هدفا للقوات اليمنية إن خالفت التعليمات والتحذيرات.

 

الهجوم الحوثي على السفن الأمريكية والإسرائيلية

 والخميس الماضي، نشرت بريطانيا، مدمرة من طراز "إتش إم إس دايموند"، في منطقة الخليج بزعم التصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه الشحن البحري.

وكشفت تقارير إعلامية أن هذه الخطوة تأتي بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على الأسطول الأمريكي وعمليات الخطف للسفن الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس،  في بيان صادر عنه:" إنه من الضروري تعزيز وجود البحرية الملكية في المنطقة لضمان سلامة بريطانيا ومصالحها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك اختطاف سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل من قبل الحوثيين في اليمن".

 

استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن

 ومن جانبه أكد المتحدث باسم جماعة الحوثي - محمد عبد السلام، الأربعاء الماضي، أن "القوات البحرية -التابعة للحوثيين- ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية".

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب محمد عبد السلام: "تعقيبًا على بيان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع فيما يخص الأمن البحري..‏ نؤكد أن اليمن حريصة على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، وأن القوات البحرية اليمنية ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية".

 

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البحر الأحمر إسرائيل الحوثى باب المندب ميليشيا الحوثي

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