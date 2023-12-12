الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب أفغانستان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

 ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة، أفغانستان وفقا لبعثة رصد الزلازل التابعة لوزارة الطوارئ في كازاخستان.

وجاء في تقرير البعثة: "وقع مركز الهزة على بعد 890 كيلومترا جنوب غرب مدينة ألماتا في كازاخستان، وبلغت قوتها 5.7 درجة".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي 7 أكتوبر الماضي وقع زلزال بالقرب من مدينة هرات الأفغانية، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر.

ووفقا البيانات الأخيرة، أسفر الزلزال عن مصرع 2.5 ألف شخص وتشريد عشرات الآلاف.

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بعثة رصد الزلازل التابعة لوزارة الطوارئ في كازاخستان زلزال مدينة ألماتا في كازاخستان مدينة هرات الأفغانية

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