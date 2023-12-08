زلزال بقوة 5.8 درجات يهز وسط العاصمة المكسيكية

أعلنت هيئة رصد الزلازل المكسيكية أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 5.8 درجات هز وسط العاصمة مكسيكو سيتي يوم الخميس، فيما أكدت السلطات المحلية أنها لم تسجل أضرارا.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن سكانا خرجوا إلى شوارع العاصمة إثر إطلاق الإنذار بعيد الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (20:00 مساء بتوقيت جرينيتش)، حيث يقع مركز الزلزال في ولاية بويبلا إلى الجنوب الغربي من المدينة الضخمة التي تعد أكثر من تسعة ملايين نسمة.

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من جهته، أوضح رئيس بلدية العاصمة مارتي باتريس عبر منصة "إكس": "لا توجد تقارير عن أي أضرار في مكسيكو سيتي".

وقال رئيس الجمهورية أندريس مانويل لوبيس أوبرادور: "يبدو أن الهزة لم تكن شديدة القوة"، واعداً بتقديم مزيد من المعلومات.

وتقع المكسيك بين خمس صفائح تكتونية، تجعل تحركاتُها البلادَ من الأكثر تعرضا للزلازل في العالم، خاصة على ساحل المحيط الهادئ غربا.

ويقع جزء من مكسيكو سيتي، وخاصة وسط المدينة، على أرضية موحلة لبحيرة قديمة، ما يجعله عرضة بشكل خاص لتأثير الزلازل.