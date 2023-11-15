الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان

زلزال يضرب المنطقة
زلزال يضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، فيتو

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالًا بقوة 5.3 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان اليوم الأربعاء.


وأضاف أن الزلزال كان على عمق 109 كيلومترات.

وأمس ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، مدينة تاهونا الواقعة في جزر سينجيه بمقاطعة سولاوسي الشمالية وسط إندونيسيا.

وأفاد بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 278 كيلومترًا من المدينة وعلى عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان

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