ملكة إفيهات وزواج وطلاق غير متوقع، ما لا تعرفه عن ماجدة زكى في عيد ميلادها الـ 65

ماجدة زكى ، فنانة وممثلة كوميديانة من الطراز الأول، صاحبة خفة دم وروح، من ينسى دورها في مسلسل العطار والسبع بنات أو الحاج متولى بإفيهاتها الجميلة، بدأت مشوارها الفني في أوائل السبعينات من القرن الماضى بمسلسل "أحلام الفتى الطائر" مع الفنان عادل إمام، قدمت الكوميدى والتراجيدى في السينما والمسرح والدراما، وبالرغم من حضورها الفني وخفة ظلها إلا أن المخرجين سجنوها في الأدوار الثانوية.



في مثل هذا اليوم عام 1958 ولدت الفنانة ماجدة حسن زكى الشهيرة بـ ماجدة زكى، شقيقة الفنان أشرف زكى، تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني بأدوار صغيرة وحققت نجاحا كبيرا بالتليفزيون عكس السينما.

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الحاج متولى أاشهرها

ويعتبر مسلسل عائلة الحاج متولي هو من أكثر الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا للفنانة ماجدة زكى مع الفنان الراحل نور الشريف، وأظهرت فيه دورا كوميديا لا يمكن نسيانه، العطار والسبع بنات مع الفنان الراحل نور الشريف ومسلسل عباس الأبيض في اليوم الأسود مع الفنان يحيى الفخراني.

ماجدة زكى فى احدث ظهور لها

من الأعمال التلفزيونية التي قدمتها الممثلة ماجدة زكى: كيمو، الذليل، مبروك جالك ولد، أبواب المدينة، وفيه ناس طيبين، وقال البحر، أخو البنات، الأبناء، صح النوم، رحلة السيد أبو العلا البشري، المنعطف، أولاد آدم، أيام حلوة مرة، كوم الدكة، رحمة، ثمن الخوف، ليالى الحلمية، مين ما يحبش فاطمة، أنا وأنت وبابا في المشمش، عائلة شلش، الدنيا وردة بيضا، أبو العلا 90، العرضحالجى، قوت القلوب، اللهم انى صائم، وكان آخر مسلسلاتها " هجمة مرتدة ".

في المسرح قدمت ماجدة زكى عددا من المسرحيات في أدوار ثانوية منها: واحد في المليون، عروسة تجنن، الابندا، عفرتو، مولد وصاحبه غايب، حزمنى يا مع الراقصة فيفى عبده.

مدام شلاطة فى السينما

وفى السينما قدمت عددا قليلا من الأفلام منها: أمهات في المنفى، حب في الزنزانة، دعوة للزواج، النساء، آباء وأبناء، حد السيف، مدام شلاطة، عودة مواطن، الملائكة لا تسكن الأرض، صائد الأحلام، شباب في الجحيم، غزو الأرانب، الإرهاب والكباب، السجينة 67، الإرهابي، 131 أشغال، خلطبيبطة، إشارة مرور، مبروك وبلبل، إمرأة تحت المراقبة، الشرف، وحياه قلبي وأفراحه، إتفرج ياسلام، وحصلت على جائزة مهرجان الإسكندرية عن الأدوار الثانوية عام 1998.

ماجدة زكى فى مسلسل سكر الذى تحول الى فيلم سينمائى

وبعد عشرين عاما بعيدا عن السينما عادت ماجدة زكى وقدمت فيلم " سكر" الذى عرض مؤخرا في السينما الذى يدور حول مجموعة من الأطفال تعيش في دار أيتام تحت إدارة قاسية وهو فيلم استعراضى غنائى تقوم فيه ماجدة زكى بدور سيدة شريرة لأول مرة حيث لم يسبق لها القيام به من قبل من إخراج تامر مهدى.

شخصية شريرة لأول مرة

تعليقا على هذا الفيلم تقول ماجدة زكى:عندما عُرض على السيناريو، وقعت فى غرام رتيبة، وهو اسم الشخصية التى ألعبها، لأنها سيدة شديدة التعقيد، بداخلها شر كبير حتى إن المُشاهد فى بداية عرض الفيلم يرى كيف أن الأطفال تجرى من أمامها، بمجرد دخولها المكان الذى تعمل فيه، لأنها سيدة قاسية، لدرجة أنها باعت أحد الأطفال المفترض أنها ترعاهم وتربيهم للمستقبل، شخصية شديدة التعقيد ومركبة بشكل كبير اغرتنى بمجرد أن قرأت السيناريو، وشعرت بخضة في البداية ولكن تحمست، وقلت لنفسى ولما لا، وبدأت العمل وكم كانت سعادتى كبيرة بالفيلم، أنه صعب ممتع، والحمد لله على ردود الأفعال،

أعمال ماجدة زكى قليلة في السنوات الماضية لكنها ترجع ذلك بقولها: إنها لا تستطيع تجسيد عمل لا تشعر به، لابد أولا أن تحس بالعمل نفسه وبالدور الذى تؤديه، كما انها تهتم بالدور والشخصية للدرجة التي تجعلها لابد أن تقرأ العمل بالكامل قبل بدء التصوير حتى لو كان دورا صغيرا وان لم يلمسها الدور أثناء القراءة تعتذر عنه وهذا سبب ندرة أعمالها.

تزوجت ماجدة زكى في ثمانينات القرن الماضى من الفنان كمال أبو رية الذى تعرفت عليه أثناء دراستها بالمعهد، وأنجبا ثلاثة أبناء أحمد ويعمل في مجال إدارة الأعمال وكمال ويعمل مهندسا وحبيبة التي تخرجت من الفنون الجميلة، وبعد 25 سنة زواج تم الانفصال عام 2014.

تعليق أبو رية على الانفصال

وكان قد كشف الفنان كمال أبو رية في أحد البرامج التليفزيونية تعليقا على الانفصال بقوله " أخطأت فى حق ماجدة زكي، عملت حاجات كتير ضايقتها، لكن الزمن بيغير الأحوال، والظروف أحيانا تغير الناس وأنا جيت فى فترة شعرت أنها ليست السيدة التى تزوجتها، أنا اتجوزتها لأسباب معينة وأحببتها لحاجات معينة، لكنى فوجئت إن مش ده اللى أنا اخترته"، لكنه عاد وقال مؤخرا أنه ندم كثيرا على الانفصال عن عائلته وعن أبنائه لكنه موجود أصلا في حياتهم وطول الوقت بسأل عليهم وبزورهم في البيت وهي بتتواصل معايا والولاد في وسطينا مبسوطين خالص".