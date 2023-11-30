الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

رفع فيلم سكر من دور العرض السينمائي لضعف إيراداته

فيلم سكر، فيتو
فيلم سكر، فيتو

 رفعت صالات العرض السينمائي فيلم سكر والذي يقوم ببطولته الفنانة ماجدة زكي وعدد من النجوم نظرا لضعف إيراداته.

سحب فيلم سكر من دور العرض 

واستمر فيلم سكر في تحقيق الإيرادات الضعيفة خلال الأيام الماضية، والتي نتج عنها رفعه من  دور العرض السينمائي.

مؤخرة قائمة الإيرادات اليومية

 وخلال الأسبوع الأخير احتل فيلم “سكر” مؤخرة قائمة الإيرادات اليومية، في منافسة دخلها مع 9 أفلام أخرى جاء هو آخرها في الترتيب.

 

فيلم سكر لـ ماجدة زكي

يستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة  بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام، ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

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أبطال الفيلم

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من: النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت. والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد.. ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.

وبدأ العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ 13 أكتوبر 2023 عبر واحدة من أكبر الشركات الموزعة للأفلام في المنطقة وهي Empire Entertainment. 

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