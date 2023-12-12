دوري أبطال أفريقيا، زى النهاردة الأهلى يحصد اللقب الأفريقي للمرة الأولى

دوري أبطال أفريقيا، زى النهارده في الثانى عشر من شهر ديسمبر من العام 1982 توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله مع فريق أشانتى كوتوكو بنتيجة 1-1 في مباراة إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1982.

الأهلى يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا

وتوج الأهلى بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 1982 بعد الفوز على فريق أشانتى كوتوكو الغانى بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1 حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة ثم تعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

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فاز النادي الأهلي بجائزة أفضل نادٍ بأفريقيا في العام 2023، وذلك خلال حفل جوائز الكاف التى أقيمت بمدينة مراكش المغربية.

24 لقبا قاريا للأهلى

وحصد النادي الأهلي 24 لقبا قاريا كالتالي:

11 لقبا دوري أبطال أفريقيا

وواصل الأهلي تصدره قائمة أندية القارة الأفريقية بأحد عشر لقبًا لدوري الأبطال، أي أكثر من ضعف من يليه في الترتيب، فقد فاز كل من مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري بخمسة ألقاب لكل منهما، ثم الترجي أربعة ألقاب، يليه كل من الرجاء والوداد المغربيان وهافيا كوناكري الغيني وكانون ياوندي الكاميروني بثلاثة ألقاب لكل منهم.

وحقق اللقب مرتين كل من: شبيبة القبائل ووفاق سطيف الجزائريين وكوتوكو الغاني وإينيمبا النيجيري، وفاز باللقب مرة واحدة كل من: الإسماعيلي المصري والإفريقي والنجم الساحلي التونسيين، والجيش الملكي المغربي، ومولودية العاصمة الجزائري وأورلاندو بايرتس وصن داونز من جنوب إفريقيا، وهارتس أوف أوك الغاني وأسيك أبيدجان واستاد أبيدجان من كوت ديفوار، وأوريكس دوالا ويونيون دوالا من الكاميرون، وكارا برازافيل من جمهورية الكونغو، وفيتا كينشاسا من الكونغو الديمقراطية.

وفاز الأهلي بالبطولة في الأعوام والمواسم التالية:

1982، وفاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.

1987، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.

2001، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في جنوب إفريقيا، وفاز بالقاهرة 3- صفر.

2005، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1- صفر.

2008، وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2- صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.

2012، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.

2013، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2- صفر.

2019-2020، وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.

2020-2021، وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب إفريقي بالدار البيضاء 3- صفر.

2022-2023، وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الوداد المغربي 2-1 بالقاهرة، وفي لقاء العودة بالدار البيضاء تعادل الفريقان بهدف لكل فريق.

8 بطولات لكأس السوبر الأفريقي

1- الأهلي 4-1 كايزر تشيفز الجنوب أفريقي: كأس السوبر الأفريقي عام 2002.

2- الأهلي 2/4 الجيش الملكي المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2006 "فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

3- الأهلي 7-6 النجم الساحلي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2007 "فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

4- الأهلي 2-1 الصفاقسي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2009.

5- الأهلي 2-1 ليوبار الكونغولي: كأس السوبر الأفريقي عام 2013.

6- الأهلي 3-2 الصفاقسي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2014.

7- الأهلي 2-0 نهضة بركان المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2020.

8- الأهلي 6-5 الرجاء المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2021 فاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

4 بطولات لكأس الكوؤس الإفريقية







1- فاز الأهلى بلقب كأس الكؤوس الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه فى عام 1984.





2- نجح الأهلى في الحصول على لقب كأس الكؤوس الإفريقية عام 1985 للمرة الثانية في تاريخه.





3- توج الأهلى بلقب كأس الكؤوس الإفريقية عام 1986 للمرة الثالثة في تاريخه فى عام 1986.





4- فاز الأهلى بلقب كأس الافريقيه في عام 1993 للمرة الرابعة والأخيرة فى تاريخ القلعه الحمراء.









لقب وحيد لكاس الافرو آسيوى





توج الأهلى بلقب كأس الافرو آسيوى عام 1989 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه.





لقب وحيد لكاس الكونفدرالية





نجح الأهلى فى الحصول على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية فى عام 2014 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه.