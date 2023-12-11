احصلي على شعر الهنود في وقت قياسي بهذه المكونات

تميز الهنود بأنهم شعوب ذات شعر مميز ناعم كالحرير وغزير وطوله ليس له حدود، وتسعى الفتيات من كل بقاع الأرض للحصول على شعر مثل الهنود.

وشعر الهنود يكون قوى ولامع وناعم كالحرير، لذا تحرص الفتيات على ترطيب الشعر وتغذيته من خلال الوصفات الطبيعية التى تمد الشعر بالعناصر الغذائية المهمة.

وصفة طبيعية للحصول على شعر الهنود

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية للحصول على شعر الهنود.

المكونات:-

4 أعواد روز مارى

ملعقة قهوة

كوب ماء مغلي

الطريقة:-

Advertisements

نحضر أوراق الروز ماري بعد غسلها.

ثم نضعها في مقلاة صغيرة ونضيف لها القهوة ونقلب.

ثم نضيف الماء المغلى ونقلب جيدا ونغطى الخليط ونتركه يبرد تماما.

ثم نصفى الخليط أكثر من مرة من خلال مصفاة وعليها قطنة، وذلك حتى نحصل على قوام خالى من أى شوائب.

نضع السائل الناتج فى زجاجة بخاخ.

ثم نرش جذور الشعر جيدا بالخليط ونتركها لمدة ساعة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.

نكرر الوصفة 3 مرات اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية للحصول على شعر الهنود، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.