الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رياضة

موقف الزمالك من تجديد عقد محمد عواد

محمد عواد حارس الزمالك،
محمد عواد حارس الزمالك، فيتو

الزمالك، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لم يحصل على أي عروض لرحيله عن القلعة البيضاء.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك تمسك من جانب نادي الزمالك بخدمات حارسه ويسعى لتجديد عقده، ولكن النادي يرغب في تخفيض راتبه".

 

وأكد مصدر بنادي الزمالك على وجود اهتمام أحد الأندية السعودية بالحصول على خدمات محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأضاف المصدر: أن الفترة المقبلة ستشهد تواصلًا رسميًّا بين النادي السعودي المهتم بضم محمد عواد مع إدارة الزمالك للحصول على خدمات الحارس في الفترة المقبلة.

 

استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك، على تجديد عقد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأوضحت مصادر، أن هناك جلسة ستجمع مسئولي الزمالك مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة لمطالبته بتخفيض راتبه السنوي والتجديد لمدة 3 مواسم مقبلة. 

 

تألق محمد عواد مع الزمالك

وظهر محمد عواد بمستوى جيد خلال الفترة الماضية التي عاد خلالها للمشاركة أساسيًّا في تشكيلة الزمالك على حساب محمد صبحي الموقوف، كما أن عواد حارس دولي وتواجد في فترات كبيرة داخل صفوف المنتخب الوطني.

 

دخل ثنائي الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، محمد عواد حارس المرمى ويوسف أوباما لاعب الوسط المهاجم، حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قبل إعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل؛ استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

 

معتمد جمال مع الزمالك 

وخاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا في ثلاث بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر، واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة  كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة الخامسة كانت أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية وانتهت بالفوز بهدف نظيف لصالح القلعة البيضاء. 

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى ساجرادا الأنجولي بالدقيقة 41.

 

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات، وأخيرًا الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف. 

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