ثنائي الزمالك يدخل حسابات منتخب مصر قبل معسكر أمم أفريقيا

منتخب مصر، دخل ثنائي الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، محمد عواد حارس المرمى ويوسف أوباما لاعب الوسط المهاجم، حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قبل إعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل؛ استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن محمد عواد اقترب بقوة من دخول القائمة النهائية للفراعنة في بطولة أمم أفريقيا، على حساب محمد صبحي البعيد عن المشاركة في مباريات الزمالك، بعد قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء بإيقافه وعرضه للبيع.

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تألق محمد عواد مع الزمالك

وظهر محمد عواد بمستوى جيد خلال الفترة الماضية التي عاد خلالها للمشاركة أساسيا في تشكيلة الزمالك على حساب محمد صبحي الموقوف، كما أن عواد حارس دولي وتواجد في فترات كبيرة داخل صفوف المنتخب الوطني.

جدير بالذكر أن قائمة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا ستضم ثلاث حراس مرمى، على رأسهم محمد الشناوي ومعه أحمد الشناوي، أما الحارس الثالث، فيفاضل فيتوريا بين محمد عواد ومصطفى شوبير، إلا أن فرصة عواد تظل الأقوى في ظل مشاركته أساسيا مع الزمالك.

يوسف أوباما، فيتو

طارق حامد يعلن اعتزاله دوليا

أعلن طارق حامد، نجم ضمك السعودي والمنتخب الوطني، اعتزاله اللعب دوليا بعد أزمة استبعاده الأخير من معسكر منتخب مصر.

وعلمت “ فيتو ” أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فوجئ بقرار طارق حامد والذي يعتبره من أفضل لاعبي الفراعنة سواء خلال الفترة التي قضاها معه بصفوف المنتخب او السنوات الماضية.

وكشف مصدر أن فيتوريا كان حزينًا بشأن قرار طارق حامد ورفض كل ما يقال حول أنه المتسبب في اعتزال نجم ضمك السعودي، ولكن تم أخذ رايه الشخصي لرفض تفكير اللاعب عن الاعتزال.

فيتوريا يتبرأ من قرار اعتزال طارق حامد دوليا

وتابع المصدر أن فيتوريا شدد على كون قرار طارق حامد نابع منه شخصيًا ويرفض كافة ما يقال حول كونه أحد أسباب قرار طارق حامد بالاعتزال لأنه لا يملك أي أزمات شخصية مع لاعب في المنتخب وقرار استبعاده من المنتخب بالمعسكر الأخير نتيجة لخطأ من اللاعب كان على المدرب البرتغالي تصحيحه حتى لا يتكرر ولكن هذا ليس معناه الاستبعاد الدائم من صفوف الفراعنة.

ولعب طارق حامد مع منتخب مصر 58 مباراة سجل هدفا وحيدا وحصل على 10 إنذارات وشارك فى أمم أفريقيا 4 مرات وشارك في كأس العالم مرة واحدة 2018.

وحصل اللاعب الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط فريق ضمك، على تقييم جيد خلال مباراة فريقه أمام اتحاد جدة، في إطار منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

موع د انطلاق معسكر منتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر مغلق يوم 3 يناير المقبل، سيكون الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في الكان.

موعد انضمام المحترفين لمعسكر منتخب مصر

ووفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فإنه يحق لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا استدعاء لاعبيها للمشاركة في البطولة قبلها بـ14 يوما، وبالتالي تأكد تواجد جميع لاعبي منتخب مصر المحترفين في معسكر الفريق منذ اليوم الأول، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم 3 يناير، أي قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام فقط.