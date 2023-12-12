عبد السند يمامة: الانتخابات الرئاسية غير محسومة حتى الآن والمنافسة قوية على الأرض

الانتخابات الرئاسية 2024، قال عبد السند يمامة المرشح الرئاسي: "لو أعلم أنني ليس لي فرصة على قدم المساواة مع المرشح السيسي ما تقدمت للانتخابات الرئاسية".

المنافسة القوية في الانتخابات الرئاسية 2024



وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "مسألة الانتخابات الرئاسية غير محسومة حتى الاَن، ولن تحسم حتى الدقيقة الأخيرة، لأن هناك منافسة قوية على الأرض وهذا ما استشعره من حديث الناس معي ومتابعتي للعملية الانتخابية".



هل هناك خروقات في الانتخابات الرئاسية؟

وأكد: لم نرصد أي خروقات متعلقة بالرشاوي في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه يرى حتى الاَن أن المنافسة متقاربة.

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الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، أمس الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها:

وشهد اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 حضور عدد من السياسيين الفنانين ورموز المجتمع بينهم محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي، واللاعب سعد سمير.