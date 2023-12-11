الإثنين 11 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

تعليق عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن تجريد سكان غزة من ملابسهم وتصويرهم عراة

تجريد سكان غزة من
تجريد سكان غزة من ملابسهم، فيتو

أخبار غزة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ترى أن الصور التي عرضت لسكان من قطاع غزة وهم عراة بعد تجريد جيش الاحتلال لهم من ملابسهم، تبعث على الانزعاج بشكل بالغ.

ومنذ قليل، قالت الخارجية الأمريكية: "لا ندعم أي وقف لإطلاق نار في غزة يتيح تكرار ما حدث في 7  أكتوبر، وموقفنا هو التوصل إلى هدن إنسانية، وليس وقفا لإطلاق النار في القطاع، ونعمل على حل الصراع بطريقة تحفظ أرواح المدنيين وتمنع حماس من إعادة تسليح نفسها".

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وأضافت الخارجية الأمريكية: "يتعين على إسرائيل الالتزام بقواعد القانون الإنساني الدولي، وقادة إسرائيل على علم بذلك، ولا يوجد حل عسكري في نهاية المطاف إلا عن طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

 

الاتحاد الأوروبي يفتح النار على الاحتلال

من جانبه، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بوريل، أن دمار قطاع غزة تجاوز الدمار الذي حل بمدن ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوريل: "سنعد اقتراحات حول إدارة الحكم بغزة والسير نحو حل الدولتين رغم اعتراض حكومة إسرائيل، وسأقترح على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين بالعنف في الضفة الغربية". 

 

عدد شهداء قطاع غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع أسفر حتى الآن عن استشهاد 18205 أشخاص و49645 جريحًا.

وأضافت الوزارة في بيانها: "ندعو الفرق الطبية في أنحاء العالم إلى التوجه للقطاع من أجل إنقاذ حياة الجرحى، فقدنا مئات الجرحى وهم ينتظرون العلاج خارج القطاع".

وتابع البيان: "قوات الاحتلال تمنع الجرحى في المراكز الطبية شمالي القطاع من الوصول إلى المستشفيات".

وفي وقت سابق من اليوم قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة تشهد انهيارًا كاملًا، لا سيما في عيادات الشهداء وبني سهيلة، بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرتها القوات الإسرائيلية للمنطقة قبل عشرة أيام

 

 انهيار كامل في خدمات الرعاية الصحية في غزة

وفي رفح، أقصى جنوب القطاع، والتي نزح إليها سكان خانيونس ووسط غزة، قال البيان إن الخدمات الصحية محدودة للغاية، مضيفًا أنه وفي الـ9 من ديسمبر، بدأ فريق "أطباء بلا حدود" في رفح بدعم عيادة الشابورة، حيث عالج أكثر من 130 مريضًا في اليوم الأول.

وقال منسق الطوارئ في المنظمة بغزة نيكولاس باباكريسوستومو: "يعاني كل مريض آخر في العيادة من عدوى في الجهاز التنفسي بسبب التعرّض لفترات طويلة للبرد والمطر".

وأضاف أن  الناس يعيشون في ظروف صحية سيئة للغاية، وفي بعض الملاجئ يتشارك 600 شخص في مرحاض واحد، لقد شهدنا بالفعل العديد من حالات الإسهال، وغالبًا ما يكون الأطفال هم الأكثر تضررًا".

وقالت المنظمة "يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ورفع الحصار وضمان المساعدات غير المقيّدة لقطاع غزة بأكمله".

الولايات المتحدة: لا ندعم أي وقف لإطلاق النار في غزة

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