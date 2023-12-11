حملة فريد زهران: تقدمنا ببلاغ للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن بعض المخالفات

واصلت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران انعقادها لليوم الثاني على التوالي لمتابعة عملية التصويت، من خلال غرف العمليات الفرعية في كل محافظة وأشادت الحملة بالتغطية الإعلامية المتوازنة للإعلام المصري وحياد الأجهزة الأمنية.

زيادة معدلات التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية

Advertisements

وناشدت المواطنين المصريين الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، قائلة: لاحظنا اليوم زيادة معدلات التصويت.

حملة فريد زهران تتقدم ببلاغ عن مخالفات في بعض لجان التصويت



على جانب آخر، رصدت غرفة عمليات الحملة بعض المخالفات في عدد من اللجان بمختلف المحافظات، وقدمت بشأنها بلاغات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تضمنت كافة الملاحظات التي استطاعت توثيقها.



انتهاء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024

كان التصويت قد انتهي منذ قليل في اليوم الثاني للاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024 الذي شهد الكثير من المشاهد الإنسانية والوطنية من قبل الناخبين.

ونظم رجال الدين الإسلامي والمسيحي بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، مسيرة ليلية حاشدة لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

كما شهد كورنيش النيل بمدينة الأقصر مساء اليوم الإثنين مرور مسيرة حاشدة نظمها أبناء مدينة منشأة العماري بالأقصر، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجري في المحافظة وتستمر حتى الغد.

وظهرت مكبرات الصوت التي تدوي أنغامها الوطنية أرجاء الكورنيش بـمدينة الأقصر، وتزينت السيارات بعلم مصر.

ونظم عدد من الشباب مسيرة في حي الموسكي لمناشدة المواطنين بالنزول والانتخاب، وممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ورفع الناخبون الأعلام المصرية، داعين الأهالي للإدلاء بأصواتهم.

مسيرة بالطبل البلدي لأهالي أسيوط

وشهدت محافظة أسيوط منذ قليل مسيرة للمواطنين للتعبير عن سعادتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 يصاحبها فرقة المزمار والطبل البلدي بلجنة مدرسة الثورة بحي غرب.

وحمل المواطنون الأعلام المصرية ورددوا الهتافات الوطنية تحيات مصر فيما شهدت اللجنة إقبالا كثيفا خاصة من أبناء الأزهر والشباب.

اقبال من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الانتخابات

ورغم الحالة الصحية التي يعاني منها المسنين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلا أنهم حرصوا على الإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة.

وحرص رجل مسن على الإدلاء بصوته في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنته الانتخابية بمدرسة الطبري الثانوية بروكسي.

يذكر أن لجان الانتخابات شهدت في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

5 ملايين ناخب استعلموا عن مقار لجانهم من خلال موقع الوطنية للانتخابات

من ناحية أخرى، أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكاوى بشأن بطء عملية الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وقال " بنداري " خلال مؤتمر صحفي للهيئة إنه منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الآن، قام أكثر من 5 ملايين ناخب بالاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية، فضلا عن استعلام نحو 500 ألف ناخب من خلال خدمة الدليل عبر الهاتف، وكذلك 506 ألف ناخب آخر قاموا بالاستعلام من خلال رسائل الهاتف المحمول على رقم 5151.

وأكد "بنداري" أنه لأول مرة منذ عام 2014 نتلق هذا الكم من الاستعلام من الناخبين لمعرفة مقار اللجان الانتخابية، مشيدا بوعي الناخبين وحرصهم على مشاركتهم الفعالة في التصويت.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.