علاج الشعر التالف بالماسكات الطبيعية، أبرزها الأفوكادو والعسل

علاج الشعر التالف بالماسكات الطبيعية، من الحيل التي يمكن أن تساعد في علاج الشعر التالف، وذلك لأن هناك العديد من المواد الطبيعية التي تحتوي على عناصر مغذية ومضادات الأكسدة التي تساعد على إصلاح الشعر وتغذيته.



ماسكات للشعر التالف

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر بسمة علي، فيما يلي بعض الماسكات الطبيعية التي يمكن استخدامها لعلاج الشعر التالف:

ماسك الأفوكادو والعسل

يحتوي الأفوكادو على فيتامينات A وE وK التي تساعد على ترطيب الشعر وتغذيته. كما يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على إصلاح الشعر التالف.

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لتحضير هذا الماسك، اخلطي ثمرة أفوكادو ناضجة مع ملعقة كبيرة من العسل. ثم، ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء والشامبو.

ماسك البيض والعسل

يحتوي البيض على البروتين الذي يساعد على إصلاح الشعر التالف. كما يحتوي على الأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب الشعر.

لتحضير هذا الماسك، اخلطي بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من العسل. ثم، ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء والشامبو.

ماسك المايونيز

يحتوي المايونيز على البيض والخل والزيت، وهي مكونات تساعد على ترطيب الشعر وتغذيته وإصلاحه.

لتحضير هذا الماسك، اخلطي كمية كافية من المايونيز مع القليل من الماء حتى تصبح لديكِ عجينة متماسكة. ثم، ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء والشامبو.

ماسك زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على ترطيب الشعر وتغذيته وإصلاحه.

لتطبيق هذا الماسك، سخني القليل من زيت الزيتون حتى يصبح دافئًا. ثم، دلكي الزيت على شعرك من الجذور إلى الأطراف. اتركي الزيت على شعرك لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء والشامبو.

ماسك الحناء

تحتوي الحناء على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات التي تساعد على إصلاح الشعر التالف.

لتحضير هذا الماسك، امزجي كمية كافية من الحناء مع الماء حتى تصبح لديكِ عجينة متماسكة. ثم، ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء والشامبو.

ماسك اللبن الرائب

يحتوي اللبن الرائب على البروتين والفيتامينات والمعادن التي تساعد على ترطيب الشعر وتغذيته وإصلاحه.

لتحضير هذا الماسك، اخلطي كمية كافية من اللبن الرائب مع القليل من العسل. ثم، ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء والشامبو.

ينصح باستخدام أحد هذه الماسكات مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج، كما يجب اتباع نظام غذائي صحي وشرب الكثير من الماء للحفاظ على صحة الشعر.

ماسكات للشعر

نصائح لعلاج الشعر التالف

فيما يلي بعض النصائح الأخرى التي تساعد على علاج الشعر التالف:

تجنبي استخدام الحرارة العالية على الشعر، مثل استخدام مكواة الشعر أو مجفف الشعر.

استخدام شامبو وبلسم مناسبين لنوع شعرك.

استخدام الزيوت الطبيعية للشعر، مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند.

قص أطراف الشعر التالفة بانتظام.