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أخبار مصر

السياحة توقع عقود خدمات المشاعر لحجاج قرعة الحج السياحي

مناسك الحج، فيتو
مناسك الحج، فيتو

وقعت غرفة شركات السياحة عقود خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحي لموسم الحج الحالي 1445 هجريا.

 

يأتي ذلك استعدادا لموسم الحج وسعيا لتوفير أفضل الخدمات لحجاج السياحة، وفازت بالعقد شركة رحلات ومنافع التابعة للشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية.

 

عقود خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحي

جاء ذلك بعد مناقصة طرحتها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بين شركات خدمات الحجاج السعودية، وتقدمت للمناقصة 4 شركات سعودية وفازت الشركة المذكورة بعد فض المظاريف.

 

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ووقع عن غرفة شركات السياحة كل من أحمد إبراهيم وهشام أمين عضوي لجنة تسيير أعمال الغرفة نيابة عن الدكتور نادر الببلاوي رئيس اللجنة، وعن الجانب السعودي موفق رشاد خوج نائب رئيس الشركة القابضة لشركة مطوفي حجاج الدول العربية، وتم التوقيع بمقر غرفة شركات السياحة في الدقي بحضور كل من محمد بن حسن معاجيني رئيس الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية، وناصر تركى  نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ممثلا عن الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية المكلفة من وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية بإدارة ملف الحج السياحي، وبحضور أعضاء اللجنة اشرف شيحه وباسل السيسي وإيهاب عبد العال ويسري السعودي واحمد فؤاد، بجانب كل من إيهاب المهدي وشريف صالح عضوي لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة.

 

كراسة شروط ومواصفات الحج السياحي

وكانت اللجنة الفنية قد قامت بطرح كراسة شروط ومواصفات علي الشركات السعودية، وأعقب ذلك عقد اجتماعات مكثفة للجنة مع الشركات السعودية المتقدمة للمناقصة والتي تقدمت بعروضها الفنية والمالية في مظاريف مغلقة وقد وقع اختيار اللجنة على شركة رحلات ومنافع لتميز العرض المقدم منها ماليا وفنيا، وقد تم توقيع العقد بعد مفاوضات مكثفة قامت بها اللجنة خلال الخمس أيام الماضية توجت بتوقيع الاتفاق الذي يتضمن كافة الحقوق والخدمات المقدمة للحجاج.

 

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