الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين آخر تحديث

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الإثنين، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-12-2023، وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المصرية.

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3177 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2383 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1853 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22240 جنيهًا.

 

احتياطيات الذهب

وارتفعت احتياطيات الذهب المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية، بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالية مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طنًّا الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب. 

وأظهر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.

 

Advertisements

 

حيازات الصناديق من الاستثمارات

ومنذ بداية العام، انخفضت حيازات الصناديق من الاستثمارات بنسبة 6%، بينما ارتفع إجمالي تقييم الأصول المدارة من قبل الصناديق ارتفعت بنسبة 3% بسبب ارتفاع سعر الذهب، وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب وصل منذ بداية العام إلى 13 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل انخفاض بمقدار 225 طن من الذهب.  

وأنهى الذهب شهر نوفمبر بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أشهر في ظل قوة التوقعات في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، وقد حان الوقت لتحديد موعد لخفض الفائدة، الأمر الذي يعد إيجابيًّا بشكل كبير بالنسبة لأسعار الذهب. 

وخلال شهر نوفمبر ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.6% ليربح 53 دولارًا للأونصة، وقد سجل خلاله أعلى مستوى منذ 6 أشهر عند 2052 دولارًا للأونصة، وأدنى مستوى عند 1931 دولارًا للأونصة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احتياطيات الذهب ارتفاع سعر الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم الاثنين الاحتياطي الفيدرالي الإستثمار في الذهب الاستثمار العالمي اسعار

الأكثر قراءة

حفل جوائز الكاف، المغرب أفضل منتخب أفريقي في 2023 ونيجيريا للسيدات

بث مباشر حفل جوائز الكاف 2023

الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

الأهلى يحتفل بحصول بيرسي تاو على جائزة أفضل لاعب بأفريقيا: فن ومهارة

الحالة الصحية لـ العامري فاروق تصيب جماهير الكرة بالحزن، وشقيقه: رفع جهاز التنفس عنه

بعد الحصول على أفضل ناد في أفريقيا، تعرف على بطولات الأهلى القارية

حفل جوائز الكاف، الشناوي يخسر جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لصالح بونو

Advertisements

منوعات

المزيد

كهربا يتصدر تويتر بعد فوزه بجائزة أفضل هدف في أفريقيا 2023

انطلاق عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة بالسامر الجمعة

بـ9 جوائز، فيلم BARBIE أكثر الأعمال ترشيحًا لجوائز الجولدن جلوب 81

الانتخابات الرئاسية 2024، لافتات أنا بحب مصر تزين مدخل لجان النادي الأهلي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

موعد غلق باب التقديم على شقق سكن كل المصريين بالطرح التكميلي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

المزيد

انفوجراف

سر غياب التونسية فريال يوسف عن الفن عامين وهذه الأعمال ندمت عليها (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: لهذه الأسباب الامتناع عن التصويت في الانتخابات حرام

حكم أداء السعي للحائض في العمرة، دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء

ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟.. دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية