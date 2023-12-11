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ثقافة وفنون

انطلاق عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة بالسامر الجمعة

مسرح السامر، فيتو
مسرح السامر، فيتو

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري، انطلاق ملتقى عروض نوادي المسرح المتميزة، والذي يقام برعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويستمر حتى 25 من الشهر نفسه.

عروض نوادي المسرح 

ويشارك في الملتقى أفضل 5 عروض مسرحية تم تقديمها في الدورة ال 30 من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في أكتوبر الماضي "دورة الكاتب الكبير أبو العلا السلاموني"، ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وجميع العروض متاحة بالمجان للجمهور، في السابعة مساء.

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تبدأ أولى العروض مع "مسافر ليل" لفرقة الأنفوشي ويستمر عرضه حتى اليوم التالي 16 ديسمبر، تأليف صلاح عبد الصبور وإخراج أحمد علاء علي، وحصل على 3 جوائز في المهرجان الختامي لنوادي المسرح وهي المركز الأول في الديكور، المركز الثاني في الإخراج، والمركز الثاني من جائزة أفضل عرض مسرحي.

وفي يومي 17 و18 ديسمبر تقدم فرقة الأنفوشي عرضها الثاني "أحفاد دافنشي" تأليف چان چينيه، دراماتورج وإخراج محمد بهجت، وحصل أيضا على 3 جوائز في المهرجان وهي جائزة أفضل ديكور، أفضل ممثلة، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وتتواصل العروض يومي 20 و21ديسمبر، حيث تقدم فرقة الإسماعيلية عرضها المسرحي "اليوم الأخير" تأليف محمود جمال الحديني، سينوغرافيا وإخراج محمد سالم، وهو العمل المسرحي الفائز بجائزة أفضل عرض في المهرجان، وأفضل إخراج.

وفي يومي 22 و23 ديسمبر تقدم فرقة طنطا العرض المسرحي "رصد خان "، من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج محمود فايد، وحصل على جائزة أفضل نص مسرحي بالمهرجان، هذا بالإضافة إلى شهادة تقدير كأفضل ماكياچ.

ويختتم الملتقى مع عرض "فتوات بولاق" لفرقة كفر الشيخ المسرحية يومي 24 و25 ديسمبر، وهو مأخوذ عن رواية "حكايات حارتنا "للأديب العالمي نجيب محفوظ، وإخراج أحمد عمارة، وحصل بالمهرجان الختامي على جائزتي أفضل ممثل وأفضل أداء جماعي.

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